Американские ученые установили, что заместительная гормональная терапия может быть отличной профилактикой против болезни Альцгеймера. Кроме того, препараты данного спектра действия предотвращают потерю памяти.

Когда-то давно автору этих строк довелось беседовать с известным советским акушером-гинекологом-эндокринологом профессором Ириной Мануиловой. Тогда мы подготовили статью "Гормоны - источник жизни". Ирина Александровна очень убедительно, доказательно говорила о пользе использования гормональной заместительной терапии в гинекологической, и не только, практике.

Тогда не было Интернета. Но была почта, был телефон. И огромное количество гневных писем, телефонных звонков возмущенных читателей просто обрушилось на Ирину Александровну, да и на меня тоже.

Время, практика все расставляет по своим местам. Гормоны широко используются в медицинской практике. Однако некоторая настороженность по отношению к ним сохраняется по сей день. Ведь кроме доказанной их пользы, известно, что гормональная заместительная терапия, назначаемая женщинам в период менопаузы, имеет побочные эффекты.

И потому этот метод лечения назначается строго в индивидуальном порядке.

И вот открытие американских ученых. Причем отнюдь не скоропалительное: исследование длилось четыре года. В клинических испытаниях участвовали 75 женщин. Их разделили на три группы: одна принимала препараты гормонального спектра действия, другая плацебо, а третья выполняла функцию контрольной. Было установлено: у женщин, которые проходили заместительную терапию, в головном мозге обнаружено меньше амилоидных бляшек. А именно они - "предвестники" болезни Альцгеймера.

Cамостоятельно принимать гормональные препараты не надо

Клинические исследования не прекращены. Необходимо точно установить, какие наследственно-причинные связи дают такие результаты. В любом случае, самостоятельно принимать гормональные препараты не надо, поскольку это может привести к негативным последствиям. Впрочем, это относится не только к гормонам. Побочные действия у всех, даже самых лучших, самых зарекомендовавших себя препаратов. А вот, чтобы побочные действия имели положительный эффект - редкость. Во всяком случае пока.

Надо сказать, что это не первое подобное исследование. Так, шесть лет назад один из самый авторитетный журнал в области неврологии Neurology опубликовал научную статью, в которой ученые сообщили о завершении большого исследования, посвященного связи гормональной терапии у женщин в период менопаузы и риском развития болезни Альцгеймера. Главный вывод: женщины, прошедшие курс гормональной терапии не позднее чем через пять лет после наступления менопаузы, могут на 30% сократить риск развития у себя болезни Альцгеймера.