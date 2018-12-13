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13.12.2018 23:29
Рубрика: Легковые авто

ГАИ переезжает

Госавтоинспекция будет регистрировать машины в МФЦ
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск №7745 (282)

Госавтоинспекция будет заниматься регистрацией транспорта в многофункциональных центрах. Соответствующее постановление правительства разработано МВД и размещено на портале проектов нормативных актов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Напомним, что такую услугу уже начали оказывать в некоторых столичных МФЦ. Там организованы площадки осмотра транспорта, а также работают сотрудники ГИБДД. По сути, все взаимодействие с МФЦ сводится к предоставлению инспекторам ГИБДД соответствующих площадок и помещений. Это, кстати, расширяет доступность услуги. Столичный опыт показал, что эксперимент удался, поэтому и было подготовлено постановление правительства, которое распространит эксперимент на другие регионы.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Напомним, что сейчас также на базе МФЦ можно обменять водительские удостоверения по истечении их срока действия, а также при их утрате. В МФЦ можно обменять иностранные права на российские, а также получить международные права. Но в данной ситуации МФЦ выполняет лишь посреднические услуги. То есть собирает документы, делает фотографии, направляет все это в ГИБДД, а потом выдает водителю готовое удостоверение. При этом сроке обмена прав через МФЦ составляют до 15 суток. В ГИБДД это делается в течение часа.

Регистрация транспорта в столичных МФЦ занимает столько же времени, сколько и в ГИБДД. В МВД считают, что когда постановление будет принято, то услуга по регистрации автомобилей станет еще доступнее. Правда, самим МФЦ тоже необходимо подготовиться к этому моменту. А именно выделить площадки осмотра автомобилей и предоставить инспекторам рабочие места.