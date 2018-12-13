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13.12.2018 03:53
Рубрика: ПДД

Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения. Об этом заявил руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

Фото: Depositphotos.com
"РГ" публикует документ об изменении правил дорожного движения

Введенный запрет касается только МВД, передает ТАСС. Нет гарантий, что поправки не будут вносить правительство или другие ведомства, но Министерство внутренних дел намерено "пока эту деятельность немного приостановить" из-за большого количества уже внесенных в ПДД изменений.

Глава ГИБДД Михаил Черников признался, что из-за часто меняющихся правил будущие водители просят ввести спецкурс по изменениям в правила дорожного движения. "Постоянно меняющие правила в большей степени до населения не доводятся", - подытожил он.