Госдума одобрила реформу техосмотра

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании системы техосмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Принятие инициативы лишь незначительно увеличит стоимость техосмотра, кратного подорожания не будет, обещали в кабмине в ходе рассмотрения.

Замминистра экономического развития РФ Савва Шипов привел депутатам данные ГИБДД, согласно которым количество ДТП в связи с технической неисправностью транспортных средств растет.

"Инициатива направлена на противодействие практике оформления диагностических карт без реального проведения процедуры ТО", - заявил он.

Главное нововведение - фото- и видеофиксация техосмотра. Это позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Карты при этом нужно будет оформлять в электронном виде (с электронной подписью техэксперта). Это должно исключить возможность выдачи подделок.

Предлагается также разделить контроль над соблюдением правил. В введении Российского союза автостраховщиков (РСА) остается мониторинг исполнения требований аккредитации. А контроль именно за соблюдением установленных правил проведения ТО будет осуществляться МВД России.

Отвечая на вопросы депутатов, Шипов заверил, что реализация инициативы не приведет к увеличению стоимости ТО "в 2-3 раза совершенно точно".

"Мы обсуждали это с профессиональным сообществом и услышали оценки, что подорожает незначительно", - сообщил он, пояснив, что есть специальный механизм, ограничивающий стоимость ТО. В рамках методики определяется предельная цена.

Реализация инициативы не приведет к существенному подорожанию техосмотра

По поводу подорожания техосмотра высказался и глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его словам, фотофиксация, видеозапись и ведение единого реестра должны вестись за деньги владельцев, которые заплатили за полисы ОСАГО, и эти средства "в резерве есть" у РСА. Именно на автостраховщиков он предложил возложить оснащение пунктов техосмотра требуемыми системами.

"Поэтому никакие дополнительные расходы не должны ложиться на плечи владельцев автомобилей, и стоимость техосмотра увеличиваться не должна", - заявил парламентарий.

Кроме того, по мнению комитета, минпромторг должен "сертифицировать все станции, написать им требования, чтобы люди понимали, как проводится ТО". Нельзя допустить, "чтобы мы не вернулись к 2011 году, к огромным очередям на прохождение техосмотра", заключил Москвичев.

Ранее Госдума приняла сопутствующие законопроекты - поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ о наказании для нарушителей правил ТО. За оформление фальшивой карты без реального техосмотра будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для компаний - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора техосмотра. Это может быть чревато, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет.

Санкции предусмотрены и для водителей. Управление машиной без диагностической карты будет наказываться штрафом в размере 2 тысяч рублей вместо нынешних 800. Штрафовать будут раз в сутки при помощи камер, стало известно на пленарном заседании.