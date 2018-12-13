Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании системы технического осмотра автомобилей, направленный на борьбу с мошенничеством с диагностическими картами. Принятие закона лишь незначительно увеличит стоимость техосмотра, кратного подорожания не будет, обещали в кабмине в ходе рассмотрения.

Ранее Госдума приняла сопутствующие законопроекты - поправки в КоАП и УК о РФ о наказании для нарушителей правил ТО.

За оформление фальшивой карты без техосмотра будет грозить штраф для должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для компаний - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра. Это может быть чревато, в частности, лишением свободы на срок до пяти лет.

Санкции предусмотрены и для водителей. Управление машиной без диагностической карты будет чревато штрафом в размере 2 тысяч рублей. Сейчас максимальный размер штрафа составляет 800 рублей. Штрафовать будут раз в сутки при помощи камер.

На нынешнем заседании Госдума приняла в первом чтении базовый законопроект, который устанавливает новые правила для этой системы.

"Инициатива направлена на противодействие практике оформления диагностических карт без реального проведения процедуры ТО", - сказал на пленарном заседании замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.

Главное нововведение - фото- и видеофиксация техосмотра. Это позволит достоверно устанавливать факт его проведения. Карты при этом нужно будет оформлять в электронном виде (с электронной подписью техэксперта). Это должно исключить возможность выдачи поддельных диагностических карт.

Предлагается также разделить контроль за соблюдением правил. В введении Российского союза автостраховщиков остается контроль за исполнением требований аккредитации. А контроль именно за соблюдением установленных правил проведения техосмотра будет осуществляться МВД России.

Отвечая на вопросы депутатов, Шипов заверил, что реализация инициативы не приведет к увеличению стоимости ТО "в 2-3 раза совершенно точно".

- Мы обсуждали это с профессиональным сообществом, и услышали оценки, что подорожает незначительно, - сообщил он.

Представитель МЭР пояснил, что есть специальный механизм, ограничивающий стоимость технического осмотра. В рамках методики определяется предельная цена, а конкретный регион может установить в ее рамках предельную стоимость ТО.