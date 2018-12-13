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13.12.2018 13:33
Рубрика: Власть

Госдума вводит наказание за вовлечение детей в незаконные акции

Текст: Татьяна Замахина
До 30 суток ареста и до 1 млн рублей штрафа будет грозить деятелям, которые цинично используют детей в политических целях, вовлекая их в несанкционированные акции. На это направлен законопроект, который Госдума поддержала во втором, основном чтении.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Поправки вызваны серией несанкционированных акций с широким вовлечением в них несовершеннолетних, пояснил коллегам один из авторов, депутат-единоросс Евгений Ревенко. Такая тенденция имеет место последние два года. Кроме того, растет число задержанных на митингах подростков. По данным МВД, за прошлый год таковых оказалось 475. И только за одну акцию в мае 2018 года было задержано 223 подростка.

Фото: depositphotos.com
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Несовершеннолетние, таким образом, стали едва ли не основной аудиторией организаторов такого рода акций, их расходным материалом, заявил Ревенко. Для того, чтобы рекрутировать на баррикады подростков, разворачиваются масштабные кампании в соцсетях. "Надо дать по рукам всем тем, кто пытается использовать наших детей в своих политических корыстных целях", - призвал инициатор.

При этом он отметил, что законопроект не ограничивает свободу собраний, не ущемляет интересы несовершеннолетних и их родителей. Он касается исключительно организаторов несанкционированных акций, втягивающих в политику подростков. В связи с этим Ревенко не согласился с коллегой по фракции Сергеем Вострецовым, который заявил, что "родители тоже должны отвечать".

Согласно инициативе, за первое нарушение организаторам митинга грозит арест на срок до 15 суток. Также может быть наложен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или назначены обязательные работы на срок от 20 до 100 часов. Штраф для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для компаний - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

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Повторное совершение правонарушения будет караться повышенной административной ответственностью. Штраф для граждан будет в диапазоне от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, или могут быть назначены обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, а также арест на срок до 30 суток. Штрафные санкции для должностных лиц - от 200 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Рассмотрение дел о данных административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей, указано в пояснительно записке.

Коммунисты в ходе рассмотрения поправок побеспокоились за процесс принятия в пионеры (если санкционированно, все будет нормально, успокоили в "ЕР"). Но главное замечание КПРФ - размытость формулировок. Ведь за вовлечение можно привлечь под надуманным предлогом. А кого наказывать, если подросток просто шел мимо и втянулся в акцию?

Термин "вовлечение" имеет однозначную трактовку в постановлении Верховного суда РФ от 1 февраля 2011 года, пояснил представитель "ЕР". Имеются в виду действия взрослого в форме обещания (в частности, денег), обмана, угроз, а также предложения совершить преступное действие. "То есть в суде должно быть доказано, что именно было вовлечение, намеренный сбор подростков на акцию", - подчеркнул Ревенко.

"Справороссы" поддержали поправки. "Мы считаем, что участие в политике и любых политических действиях предполагает знание расстановки политических сил и того, что происходит в стране", - заявил замглавы фракции Михаил Емельянов.

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