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13.12.2018 19:55
Рубрика: Культура
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Группа "Ленинград" даст концерт в "Олимпийском"

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
"Ленинград", СК "Олимпийский", 14-15 декабря
Прежде сольников в "Олимпийском" Сергей Шнуров и "Ленинград" не давали. Фото: РИА Новости Прежде сольников в "Олимпийском" Сергей Шнуров и "Ленинград" не давали. Фото: РИА Новости
Прежде сольников в "Олимпийском" Сергей Шнуров и "Ленинград" не давали. Фото: РИА Новости

"Ленинград" уже не тот, что был год-два назад. Прежде здесь неизменно верховодил Сергей Шнуров, в окружении музыкальной свиты распевавший бравурные и разухабистые куплеты, в традициях ска-панка, вперемежку с кутежом в духе частушек на разбитной деревенской вечеринке. Теперь все иначе - "Ленинград" наконец-то стал не просто группой Сергея Шнурова, а коллективом, где лидер смог развить таланты своих музыкантов. Чего стоит хотя бы сотрудничество с рэпером Александром Степановым, он же ST (начавшееся с песни "Балалайка"), или приглашение в группу сразу трех бэк-вокалисток - Виктории Кузьминой, Анны Золотовой и Марии Ольховой (кто-то из них лучше поет рок-н-ролл и ска-панк, у кого-то отличный джазовый вокал)?! И, как в песне "Дорожная", Сергей Шнуров, ощущает себя, наверное, и режиссером-постановщиком. Может, даже в большей мере, чем солист-гитарист у микрофона. Поэтому "Ленинград" стал еще ярче, жарче, искрометнее и остроумнее. И концерты на стадионе (прежде "сольников" в "Олимпийском" группа не давала) как раз вовремя!

Перед визитом в Москву "Ленинград" дал стадионные концерты в Риге, Челябинске и в родном городе, после чего уже решил, что можно ехать и в столицу. И в самом деле, пора! Премьер ведь к этому времени накопилось немало.

Фото: REUTERS
Группа Uriah Heep представила новый альбом в Москве и Санкт-Петербурге

Сергей Шнуров в 2018 году записал дуэт с Леонидом Агутиным "Какая-то фигня". Да и его коллеги-музыканты, актеры отличились: в новом клипе "Сумка" зажигает уже Лера Шкирандо, а стопроцентные хиты "Кандидат" и "Обезьяна и орел" поет-бубнит Александр Попов по прозвищу Пузо, уже давно играющий в "Ленинграде" на тубе, гитаре и бас-гитаре. Еще одна необычная премьера- песня "Никола", здесь уже действуют разные персонажи, а Сергея Шнурова могут узнать в образе Деда Мороза . Теперь он в отличие от большинства российских поп и рок-звезд предпочитает в клипах не появляться. Тратится на хороших режиссеров и актеров, вот и кинозвезда Светлана Ходченкова в видео "Ленинграда" тоже снималась. И вообще, клипы группы ныне - как небольшие художественные фильмы со своим сюжетом, репликами главных персонажей, драматургической интригой… В клипе "Вояж" сама песня начинается и вовсе после нескольких минут увлекательного действа. Некоторые и не подозревают, что скоро запоют?! А недавно вышел и первый за четыре года альбом группы "Всякое".

Предстоящий концерт, как ожидается, будет состоять из двух отделений. Будут исполнены и премьеры: "Дорожная", "Вояж", "В Питере - пить" и классика группы: "Москва", "Терминатор", "Рыба", "Супер Гуд"…

Наставник "Голоса" Сергей Шнуров заодно покажет, чему научился, общаясь со своими коллегами по этому проекту Первого канала, в частности, у Константина Меладзе, успешного советчика клипмейкеров и мастеров-сценографов... Но самое интересное в концертах "Ленинграда", конечно же, шоу, живое общение с залом, импровизация... За это их тоже с любопытством любят.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк
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