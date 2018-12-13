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13.12.2018 22:16
Рубрика: Спорт

Илья Воробьев: Хорошо, что конец получился голливудским

Текст: Илья Соболев
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу своей команды над шведами (3:2 Б) в первом матче Кубка Первого канала.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Илья Воробьев: Первый период хороший. Второй сложнее. Хорошо, что вытащили и получился голливудский конец.

Что случилось в первом периоде с Телегиным?

Илья Воробьев: У него небольшое повреждение. Насколько серьезно, непонятно.

Вы собрали на Кубок Первого канала всех лучших. Шведы привезли экспериментальный состав. Почему победа получилась такой сложной?

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Илья Воробьев: Это хоккей. Они забили два гола. Пришлось вытаскивать. Не будем искать оправданий. Работаем дальше.

С чехами на воротах будет Шестеркин?

Илья Воробьев: Мы об этом расскажем попозже.

Почему по сравнению с Кубком Карьяла поменяли бригады большинства. Например, вместо Василевского поставили Слепышева?

Илья Воробьев: Была тренировка. Мы посчитали, что связки из клуба должны помочь. Будем дальше думать.

Не планируете позвать кого-то вместо Телегина?

Илья Воробьев: Будем ставить кого-то из ребят, кто не играл.

Почему поставили Шалунова в первое звено, а не оставили Локтионова, который проявил себя на Кубке Карьяла?

Илья Воробьев: Разные турниры, разные начала. Сегодня решили использовать Макса.

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