Илья Воробьев: Хорошо, что конец получился голливудским

Илья Воробьев: Первый период хороший. Второй сложнее. Хорошо, что вытащили и получился голливудский конец.
Что случилось в первом периоде с Телегиным?
Илья Воробьев: У него небольшое повреждение. Насколько серьезно, непонятно.
Вы собрали на Кубок Первого канала всех лучших. Шведы привезли экспериментальный состав. Почему победа получилась такой сложной?
Илья Воробьев: Это хоккей. Они забили два гола. Пришлось вытаскивать. Не будем искать оправданий. Работаем дальше.
С чехами на воротах будет Шестеркин?
Илья Воробьев: Мы об этом расскажем попозже.
Почему по сравнению с Кубком Карьяла поменяли бригады большинства. Например, вместо Василевского поставили Слепышева?
Илья Воробьев: Была тренировка. Мы посчитали, что связки из клуба должны помочь. Будем дальше думать.
Не планируете позвать кого-то вместо Телегина?
Илья Воробьев: Будем ставить кого-то из ребят, кто не играл.
Почему поставили Шалунова в первое звено, а не оставили Локтионова, который проявил себя на Кубке Карьяла?
Илья Воробьев: Разные турниры, разные начала. Сегодня решили использовать Макса.