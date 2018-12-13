Сборная России обыграла шведов по буллитам на Кубке Первого канала

Сборная России с победы начала выступление на домашнем Кубке Первого канала. В стартовом матче, проходившем на столичной "Арене легенд", подопечные Ильи Воробьева одолели шведов по буллитам - 3:2.

Московская публика в очередной раз продемонстрировала свою исключительную привязанность к сборной. Ни довольно ранее для столицы время начала матча - 18:45, ни заторы на дорогах из-за повалившего снега не помешали аншлагу на 12-тысячной "Арене легенд". Правда, по упомянутым причинам полностью трибуны заполнились лишь ближе к середине первого периода. Опоздавшие пропустили традиционное лазерное шоу и пафосное объявление составов с проекциями лиц игроков на гигантских полотнищах, свисающих с верхотуры. А еще ролик, посвященный 100-летию Анатолия Тарасова. Почтить память одного из патриархов отечественного хоккея приехала его дочь, легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. "Мой отец всегда говорил, за второе место в нашем виде спорта увольняют", - Татьяна Анатольевна, подойдя к микрофону, была фирменно категорична.

Вряд ли нынешнему тренерскому штабу сборной в ближайшее время стоит опасаться столь суровых санкций, но задача выиграть на Кубке Первого канала была поставлена недвусмысленно. Недаром, наставник национальной команды Илья Воробьев собрал под свои знамена всех сильнейших. Другое дело, что помочь сборной готовы оказались не все. Например, 40-летний ветеран Павел Дацюк. Его имя под особо теплые аплодисменты, прозвучало под сводами арены, а лицо появилось на электронном кубе, но на лед центрфорвард не вышел: еще накануне было объявлено, что Дацюк не сыграет на турнире по состоянию здоровья.

Таким образом, московские болельщики досрочно лишились возможности вживую увидеть ударную тройку нашей олимпийской сборной на "золотой" Олимпиаде в Пхенчхане. В нее помимо Дацюка, напомним, входили Кирилл Капризов и Никита Гусев. Капризов в итоге оказался в номинально первом звене вместе с партнерами по ЦСКА Максимом Шалуновым и Михаилом Григоренко, а Гусева определили к одноклубникам по СКА Николаю Прохоркину и Александру Барабанову.

Наши начали игру без раскачки. Шансы распечатать ворота Ларса Юханссона были уже в первых атаках, но счет неожиданно открыли гости. Надо сказать, несмотря на то, что скандинавы привезли в Москву не самый сильный состав, на "Арене легенд" они не робели. И едва ли не первая их вылазка оказалась результативной. На 5-й минуте Филипп Хольм набросил шайбу на "пятак", где в борьбе с Алексеем Василевским ее подправил Том Нильссон - 1:0.

Практически сразу сравнять счет мог Никита Нестеров, бросавший после паса из-за ворот Сергея Плотникова, но шайба прошла и над ловушкой Юханссона, и над перекладиной. Это, разумеется, был не последний момент, когда российская команда могла забить. Тем более, шведы сами давали нашим такие возможности. В первом периоде наши дважды играли в большинстве, но розыгрыш лишнего у россиян в обоих случаях дивидендов не принес.

Хозяева впервые оказались в меньшинстве только на четвертой минуте второго периода, но шведы этим не воспользовались. Зато спокойно забили в равных составах. На 34-й минуте Клас Дальбек бросил "с кистей", нашему вратарю Илье Сорокину закрыли на "пятяке" обзор, и шайба прошмыгнула в дальний угол - 2:0.

В отсутствии звезд впечатлял уровень командного взаимодействия шведов, чего не скажешь о сборной России, которой слаженности явно не хватало. До второго перерыва скандинавы могли отличиться еще минимум дважды, но тут уж Сорокин спас. Сначала он справился, когда браться Йонатан и Маркус Давидссоны вышли на наши ворота два в один, а потом выручил после опаснейшего броска Антона Ведина.

Впрочем, как выяснилось, при всех своих достоинствах шведы вовсе не неуязвимые и их тоже можно продавить. Началось все с того, что на старте третьего периода с третьей попытки сборная России все-таки реализовали численное большинство. Ошибку допустил до сих пор безупречный Ларс Юханссон, не совладавший с простым броском Григоренко. Вдохновленные успехом, россияне меньше чем через минуту забили снова. На выгодную позицию для броска вывели Владислава Гаврикова, и защитник не подвел - 2:2.

Пропустив вторую шайбу, гости не дрогнули, но справляться с энергичными набегами россиян им стало явно сложнее. О подавляющем превосходстве россиян лучше всего свидетельствовало соотношение бросков в створ к середине периода - девять против трех у шведов.

Концовка периода прошла в непрерывных атаках команды Ильи Воробьева. Самый верный шанс решить все без овертайма меньше чем за пару минут до сирены упустил Григоренко: после его подправления шайба попала в штангу.

Дополнительную пятиминутку россияне начали в меньшинстве из-за фола Шалунова под занавес основного времени. Стоило нашим отбиться, как штраф схватил Никита Нестеров. Но хозяева льда выстояли и на этот раз. А вот на свои атаки у сборной России практически не осталось. И выявлять сильнейшего соперникам пришлось в серии буллитов.

Шведы не реализовали ни одной из своих попыток, а вот у россиян был точен Михаил Григоренко. Его бросок и принес нашим победу.