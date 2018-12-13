За прошедший год на евразийском пространстве зафиксирован рост экономических показателей, но при этом есть и проблемные точки, в первую очередь - в гуманитарной сфере. Об этом говорили в четверг члены правления Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации.

Темой встречи парламентариев, журналистов, экспертов, представителей международных организаций стал проект ежегодного доклада клуба. Как рассказал вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов, тема доклада - "Разноуровневая и разноскоростная интеграция. Контуры большого евразийского партнерства". Документ содержит три раздела: "Сопряжение интеграционных процессов Евразии", "Сохранение общей исторической памяти" и "Развитие евразийских молодежных и волонтерских проектов". Отдельное место в докладе посвящено ушедшему недавно из жизни певцу, депутату, общественному деятелю Иосифу Кобзону, который уделял "очень много внимания вопросам молодежных и гуманитарных проектов на евразийском пространстве", подчеркнул Умаханов.

Доклад подготовлен на основе оценок, предложений и рекомендаций членов правления Интеграционного клуба, в нем использованы материалы прошедших в этом году мероприятий. Пока это лишь проект, но он уже побил рекорд прошлых лет по объему. Если в 2016 году в финальной версии доклада было 114 страниц, а в 2017-м - 148 страниц, то в текущем он уже состоит из 264 страниц, итоговая версия будет более 300 страниц, отметил Ильяс Умаханов. Окончательная редакция доклада будет подготовлена к концу января будущего года.

Говоря об итогах уходящего года, он отметил, что "евразийская экономическая интеграция продолжает поступательно развиваться, расширяются направления сотрудничества". "У нас во взаимной торговле позитивная динамика: товарооборот за первые три квартала текущего года вырос на 12%, в том числе за счет увеличения поставок машин и оборудования", - подчеркнул сенатор.

"Мы с вами знаем, что расширяется и круг государств, проявляющих интерес к участию в интеграционных процессах, - продолжил Умаханов. - В этом году к Евразийскому союзу впервые присоединилась страна-наблюдатель - Республика Молдова, подписано соглашение с Ираном о зоне свободной торговли". По словам сенатора, иранские эксперты готовы присоединиться "к обсуждению повестки дня, которая будет выработана на будущий год в рамках Интеграционного клуба".

Федеральные законодатели также внесли вклад в общее дело, например, ратифицировали соглашение о международных договорах стран ЕАЭС с третьими государствами и международными структурами. "Таким образом, расширяется и нормативно-правовая база ЕАЭС, особенно в том, что касается внешнего контура", - отметил Умаханов. "Важную роль играет экспертное сопровождение, Интеграционный клуб доказал свою состоятельность. У нас идет живое, неформальное, по-настоящему клубное общение", - добавил он.

В клубном формате обсудили насущные проблемы, в основном они касаются гуманитарной сферы. Как отметил первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман, серьезным подспорьем для евразийской интеграции служит русскоязычная пресса в странах СНГ. Однако она испытывает серьезные финансовые трудности.

Российская же сторона не всегда может помочь, в том числе из-за особенностей отечественного законодательства. Как рассказал председатель Комитета Госдумы по образованию и глава фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов, фонд не может поддерживать СМИ ни в России, ни за рубежом, поскольку закон запрещает некоммерческой организации финансировать коммерческие.

Михаил Гусман уверен, что помочь здесь мог бы крупный российский бизнес. "Мы подсчитали, что если две десятых одного процента того рекламного бюджета, на который наши великие корпорации рассказывают нам о себе с наших же российских каналов, направить на рекламу же в русскоязычных СМИ за рубежом, этого хватило бы на то, чтобы они спокойно могли работать", - заявил он.

Участники заседания договорились доложить об этой проблеме председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко - для нее будет подготовлена специальная справка.