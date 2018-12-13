Израильская армия блокировала фактическую столицу Палестины

Армия обороны Израиля блокировала фактическую палестинскую столицу Рамаллах после стрельбы, в результате которой погибли два человека. Об этом проинформировал официальный представитель вооруженных сил еврейского государства Йонатан Конрикус.

По его словам, автомобиль с нападавшими скрылся в направлении Рамаллаха, в связи с этим были перекрыты все въезды и выезды из города. "Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем", - отметил Конрикус. По некоторым данным, силы безопасности уже обнаружили брошенный автомобиль.

Ранее неизвестные обстреляли автобусную обстановку неподалеку от Офры - израильского поселения на Западном берегу реки Иордан. В результате погибли два человека, еще двое получили ранения. Были это военные или гражданские, не уточняется. В армии обороны Израиля заявили, что нападение совершил палестинский террорист.

Несколько дней назад в том же районе палестинские боевики ранили семерых израильтян, открыв по ним огонь из машины. Накануне израильские военные ликвидировали двух подозреваемых в этом нападении.