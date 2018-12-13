Израильские военные застрелили ранившего 7 человек палестинца

На Западном берегу реки Иордан израильские военные нейтрализовали мужчину, открывшего огонь по людям, находившимся на остановке в районе въезда в поселение Офра. Инцнидент произошел в минувшее воскресенье, 9 декабря. Тогда семь человек получили ранения различной степени тяжести. А злоумышленник скрылся с места преступления.

Минувшей ночью военнослужащим удалось найти подозреваемого. Он находился в палестинской деревне Сурда близ города Рамалла. Заметив силовиков, мужчина снова попытался скрыться на такси.

Военные открыли огонь по автомобилю, в результате чего палестинец был убит, сообщает ТАСС.