Посольство США на Украине нечасто публично порицает украинские власти, тем более - прямым текстом, с минимумом дипломатических намеков. То есть так, как оно отреагировало на восстановление в должности бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова, изгнанного из кресла главного украинского налоговика в марте прошлого года по обвинению в масштабной коррупции. Как следует из материалов дела, он предоставлял необоснованные налоговые льготы крупным компаниям, контролируемым, в том числе, людьми из окружения президента.

"Если решение касательно Насирова таково, как о нем сообщается, это значит, что судебная и антикоррупционная реформы на Украине далеки от совершенства. Украинский народ заслуживает государственных деятелей, которые не злоупотребляют своим положением, а также эффективную, справедливую судебную систему, которая может привлекать к ответственности влиятельных особ", - написано по-украински на официальной странице американского посольства в Twitter. Это сообщение больше похоже на крик души посла США Мари Йованович, которой за два с лишним года в должности не удалось сделать из Украины даже отдаленное подобие демократического государства, успешно реформирующегося и способного послужить примером - "витриной" - для всех постсоветских стран. Ведь именно такие задачи ставились перед Йованович пославшим ее в Киев Бараком Обамой.

Нужно пояснить причину возмущения и отчаяния американского дипломата: увольнение и двухдневное содержание Насирова в следственном изоляторе было пробой пера, своего рода презентацией выстраиваемой под контролем Вашингтона украинской антикоррупционной вертикали: Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК). Судить главного налоговика теоретически тоже должен был специализированный антикоррупционный суд, создать который к началу следующего года Петр Порошенко согласился только под жестким давлением МВФ. Однако сегодня он, одержимый идеей второго президентского срока, фактически саботирует это задание свыше.

Планы Йованович и рисовавшуюся в воображении американских кураторов картину "очистительного" и "воспитательного" судебного процесса над высокопоставленным коррупционером поломал Окружной административный суд Киева. Во вторник он восстановил Насирова в должности, по формальным признакам признав увольнение незаконным, и постановил выплатить ему зарплату за все время отсутствия на рабочем месте. Окрыленный таким успехом Насиров пообещал не только вернуться в кресло главы ГФС, но и выставить свою кандидатуру на президентские выборы. Уголовное дело против него сегодня находится в стадии развала и закрытия и не является препятствием для исполнения громких обещаний.

Послу США Мари Йованович за два с лишним года в должности не удалось сделать из Украины даже отдаленное подобие демократического государства

Местные эксперты видят за возвращением официального миллионера и президента украинской федерации дзюдо Насирова в ГФС исключительно борьбу двух кланов: Порошенко и его окружения против бизнесменов из "Народного фронта" и примкнувшего к ним премьер-министра Гройсмана. Ведь после отстранения Насирова именно к главе правительства и дружественной ему партии перешел контроль над налоговиками и таможней. Возвращая Насирова с помощью реформированной, но ставшей в итоге целиком зависимой от президента судебной системы, Порошенко вновь получает контроль над налоговыми "схемами" и контрабандными потоками, что немаловажно в преддверии больших избирательных расходов.

С точки зрения Мари Йованович, ситуация складывается вопиющая. Пока официальный Киев с перехлестом отрабатывает антироссийскую повестку во внешней политике, само украинское государство вступило в стадию разложения, а бесстыдная коррупция окончательно стала генеральной идеей и смыслом существования местной элиты. Признать это - значит поставить крест на всем проекте "европейской Украины".

При этом радикально сменить людей во всех киевских кабинетах Вашингтон не в состоянии: все потенциальные сменщики, обладающие базовым и обязательным навыком - русофобией, будут ничем не лучше, как уже неоднократно показала практика. За пять лет с момента государственного переворота украинский национализм и воровство срослись до состояния сиамских близнецов, и разделить их хирургически решительно невозможно. Но и усыпить уродца, чтобы не пугать "цивилизованный мир", у коллективного Запада не поднимается рука. В этой ситуации Мари Йованович остается только грозить Киеву пальчиком из Twitter.

Между тем

Украинские силовики готовят масштабное наступление в Донбассе. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения, чтобы воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией".

По ее данным, для этого предполагается использовать войсковую группировку, которую на протяжении последних месяцев пополняли живой силой и техникой. Только за первую неделю декабря наблюдатели ОБСЕ обнаружили вне установленных мест хранения 190 единиц тяжелых вооружений и техники, запрещенных Минскими соглашениями. По мнению Захаровой, "резкое обострение ситуации в Донбассе необходимо президенту Украины Петру Порошенко как воздух, чтобы попытаться остановить неуклонно снижающийся рейтинг своей популярности накануне выборов". Кроме того, это позволит Киеву продлить военное положение на неопределенный срок и даже отменить президентские выборы.

Подготовил Юрий Когалов