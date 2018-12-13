Карпина отстранили на шесть матчей за толчок судьи

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей по итогам встречи своей команды с "Крыльями Советов" (0:1) в 17-м туре Премьер-лиги.

Напомним, специалист был удален за толчок резервного судьи. Как рассказал председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, сам Карпин свой поступок объяснил "желанием быть услышанным судьей или его помощником". Намерение оскорбить судейскую бригаду у тренера отсутствовало.

КДК принял во внимание "тот факт, что в действиях Карпина не было агрессии". В итоге из шести матчей реально отбывать дисквалификацию главный тренер "Ростова" будет только на протяжении трех. Еще три останутся в качестве условного наказания. Причем испытательный срок будет действовать до конца сезона. Кроме того, за толчок рефери и выход за пределы технической зоны Валерию Георгиевичу придется заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Отметим, что по итогам той же игры одноматчевую дисквалификацию получил футболист "Ростова" Рагнар Сигурдссон, удаленный за удар мячом в бол-боя.