Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что из США сигнализируют о своем желании занять главенствующую позицию в сфере энергоресурсов Европы. Представитель Кремля отметил, что Америка своей резолюцией по "Северному потоку-2" пытается ликвидировать конкурентный проект, "маскируя" свои действия под благие поступки.

Песков назвал поведение США очередной попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта, сообщает ТАСС. Причина - недобросовестная конкуренция.

Ранее в Госдуме рассказали, что желание изолировать Россию подвигает США раз за разом торпедировать идею газопровода. Также проект мешает планам Соединенных Штатов по экспорту собственных энергоресурсов в Европу.

Проект "Северного потока-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Уже построено суммарно 300 километров.