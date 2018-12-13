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LG представила самый легкий 17-дюймовый ноутбук

13.12.2018,  
15:01
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компания LG анонсировала 17-дюймовый ноутбук-трансформер. Новинка позиционируется как самый легкий в своем классе.

Ноутбук на основе платформы Intel Core восьмого поколения весит всего 1,34 кг. Устройство получило дисплей разрешением 2560х1600 пикселей и соотношением сторон 16:10.

В зависимости от конфигурации может быть установлен SSD-накопитель емкостью 256 или 512 Гб. А оперативной памяти может быть 8 или Гб.

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Кроме USB 3.0 и USB-C, в ноутбуке присутствуют Thunderbolt 3, кардридер для microSD. Ожидается, что устройство получит сканер отпечатков пальцев.

Вместе с "большим" лэптопом выйдет 14-дюймовая модель с сенсорным Full HD экраном. Начинка идентична "старшему брату".

Ноутбук способен легко превращаться в планшет. В комплекте идет электронное перо Wacom AES 2.0 Pen.

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