Марсело: "Реал" не соответствовал своему уровню в игре с ЦСКА

Футболисты "Реала" тяжело переживают поражение в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов от ЦСКА 0:3. Поражение на "Сантьяго Бернабеу", неудачные атаки на соперников и свист трибун подкосили игроков "королевского клуба".

Вышедший с капитанской повязкой на поле бразильский защитник Марсело признал, что в матче команда не смогла достигнуть поставленных целей.

- Мы всегда должны улучшаться, мы должны быть мотивированы, мы должны идти до конца. Но сегодня мы смогли соответствовать трем этим задачам, - прокомментировал игру Марсело, чьи слова приводит AS.

Ожидаемо капитану задали вопрос о свисте болельщиков с трибун - фанаты, в частности, гневно отреагировали на промах полузащитника Иско. Марсело отметил, что дело не в ошибках конкретного футболиста.

- Если фанаты освистывают вас, как меня, как Иско, значит что-то идет не так, и команда должна измениться, - отреагировал капитан "сливочных".

Иско обострил ситуацию, отказавшись принять капитанскую повязку после замены Марсело на 74-й минуте. В итоге бразилец отдал ее вышедшему на замену испанцу Карвахалю. Тот никак не прокомментировал сам инцидент, но отметил, что проблемы команды связаны, в том числе с плохой готовностью молодых игроков: "Три недели назад ходили разговоры о том, что воспитанники клуба могут играть. Но оказывается, что они, возможно, не достойны первой команды". Карвахаль, вместе с тем, подчеркнул, что, хотя команда и разочарована этой неудачей, она все же выполнила задачу и финишировала первой в группе.

В свою очередь, 18-летний бразильский нападающий Винисиус Жуниор, анализируя игру, отметил, что у его команды было достаточно возможностей забить: "Мы нанесли 15 ударов, но не забили. Они били трижды и все три раза попали в цель. Мы обязаны были концентрироваться с начала матча до конца".

Нападающий признал, что, несмотря на мастерство команды, поражение было закономерным.

- Все игроки "Реала", которые вышли на поле, имеют отличные качества, но это был не наш день. Мы не чувствовали себя хорошо с самого начала, и нам не удалось забить, - заключил бразилец.

Мнение Жуниора во многом совпадает с выводами, сделанными главным тренером "Реала" Сантьяго Солари.

- Мы хорошо вошли в игру, первые 30-35 минут были хорошими. Но мы не были сильны ни в одном из компонентов игры, и нас наказали, - прокомментировал исход матча наставник, - Грустно, потому что мы хотели спокойно завершить групповой этап, но у нас это не получилось.

В группе G в плей-офф Лиши чемпионов вышли "Реал" и "Рома". Чешская "Виктория Пльзень" заняла третье место и продолжит выступление в Лиге Европы. ЦСКА, несмотря на великолепную победу над мадридским клубом, завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.