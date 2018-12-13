Марсело: "Реал" не соответствовал своему уровню в игре с ЦСКА

Новости

В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России 16:20
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU 16:18
Главный тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть матчей 16:18
Тереза Мэй отказалась возглавлять консерваторов на выборах в 2022 году 16:14
Опубликовано видео "смертельного танца" двух звезд 16:12
Собянин: В Москве появится кластер креативной индустрии 16:10
На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине 16:07
В Подмосковье упразднили Солнечногорский район 16:05
"Спартак" проведет следующий матч РПЛ при частично закрытых трибунах 16:00
В Испании оказалось слишком много учителей 15:54
Под Волгоградом овчарка покусала двоих детей 15:52
Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову 15:42
Медведев и Румас почтили память защитников Брестской крепости 15:36
Старинная карельская деревня оказалась в ледовом плену 15:35
В Петербурге два мужчины умерли от отравления неизвестным веществом 15:31
Захарова предположила, что европарламентарии собираются перейти на дрова 15:30
Путин: Я доволен своим выбором 15:25
Новый Renault Logan Stepway c вариатором: стоит ли покупать 15:21
Немецкий бизнес вкладывает миллиардные инвестиции в российскую экономику 15:13
В Дагестане после смертельного ДТП арестовали экс-главу отдела ГИБДД 15:11
"Богемскую рапсодию" запретили в Таджикистане 15:10
Мистические Ворота Солнца воссоздали в 3D 15:10
В Саратове в торговом центре девушку избили из-за тату и пирсинга 15:01
В Красноярском крае контейнер раздавил машину с людьми 15:01
Новак назвал резолюцию по "Северному потоку-2" политической 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 15:50
Рубрика: Спорт

Марсело: "Реал" не соответствовал своему уровню в игре с ЦСКА

Текст: Виктория Сорокина

Футболисты "Реала" тяжело переживают поражение в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов от ЦСКА 0:3. Поражение на "Сантьяго Бернабеу", неудачные атаки на соперников и свист трибун подкосили игроков "королевского клуба".

Вышедший с капитанской повязкой на поле бразильский защитник Марсело признал, что в матче команда не смогла достигнуть поставленных целей.

- Мы всегда должны улучшаться, мы должны быть мотивированы, мы должны идти до конца. Но сегодня мы смогли соответствовать трем этим задачам, - прокомментировал игру Марсело, чьи слова приводит AS.

Фото: REUTERS/ Juan Medina
ЦСКА разгромил "Реал", но остался без еврокубков

Ожидаемо капитану задали вопрос о свисте болельщиков с трибун - фанаты, в частности, гневно отреагировали на промах полузащитника Иско. Марсело отметил, что дело не в ошибках конкретного футболиста.

- Если фанаты освистывают вас, как меня, как Иско, значит что-то идет не так, и команда должна измениться, - отреагировал капитан "сливочных".

Иско обострил ситуацию, отказавшись принять капитанскую повязку после замены Марсело на 74-й минуте. В итоге бразилец отдал ее вышедшему на замену испанцу Карвахалю. Тот никак не прокомментировал сам инцидент, но отметил, что проблемы команды связаны, в том числе с плохой готовностью молодых игроков: "Три недели назад ходили разговоры о том, что воспитанники клуба могут играть. Но оказывается, что они, возможно, не достойны первой команды". Карвахаль, вместе с тем, подчеркнул, что, хотя команда и разочарована этой неудачей, она все же выполнила задачу и финишировала первой в группе.

В свою очередь, 18-летний бразильский нападающий Винисиус Жуниор, анализируя игру, отметил, что у его команды было достаточно возможностей забить: "Мы нанесли 15 ударов, но не забили. Они били трижды и все три раза попали в цель. Мы обязаны были концентрироваться с начала матча до конца".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Нападающий признал, что, несмотря на мастерство команды, поражение было закономерным.

- Все игроки "Реала", которые вышли на поле, имеют отличные качества, но это был не наш день. Мы не чувствовали себя хорошо с самого начала, и нам не удалось забить, - заключил бразилец.

Мнение Жуниора во многом совпадает с выводами, сделанными главным тренером "Реала" Сантьяго Солари.

- Мы хорошо вошли в игру, первые 30-35 минут были хорошими. Но мы не были сильны ни в одном из компонентов игры, и нас наказали, - прокомментировал исход матча наставник, - Грустно, потому что мы хотели спокойно завершить групповой этап, но у нас это не получилось.

В группе G в плей-офф Лиши чемпионов вышли "Реал" и "Рома". Чешская "Виктория Пльзень" заняла третье место и продолжит выступление в Лиге Европы. ЦСКА, несмотря на великолепную победу над мадридским клубом, завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата