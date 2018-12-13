Медведев и Румас почтили память защитников Брестской крепости

Глава российского правительства ознакомился с экспозицией мемориального комплекса: ему продемонстрировали выставку "Музей войны - территория мира", которая вошла в экспозиционный фонд 22 июня 2014 года и разместилась в юго-восточной казарме. В июне 1941 года там размещались подразделения 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 4-й армии Западного Особого военного округа, и с началом Великой Отечественной войны в стенах нынешнего музея велись боевые действия. Экспозиция последовательно рассказывает об этапах становления крепости с момента ее закладки, героическом сопротивлении фашистам, усилиях по увековечению памяти защитников в послевоенное время.

Премьер-министр РФ, заинтересовавшись экспозицией, лично фотографировал некоторые экспонаты. По завершении осмотра главе правительства предложили расписаться в Книге почетных гостей, и он вспомнил, что уже делал это 22 июня 2008 года, когда приезжал в крепость.

"Каждое посещение Брестской крепости оставляет неизгладимое впечатление. Подвиг героев-защитников крепости будет всегда в памяти благодарных потомков. Спасибо всем, кто помогает сохранить эту память", - написал на этот раз в книге Медведев. Он высоко оценил осмотренную экспозицию. "Здорово, что новые экспозиции появляются. На самом деле это очень важно, тем более что здесь очень удачное сочетание исторических документов, артефактов исторических и современные визуализации: то, что всем должно быть интересно", - сказал российский премьер, передает ТАСС.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость был открыт в 1971 году. За счет средств Союзного государства ведутся работы по капитальному ремонту, реставрации и музеефикации объектов комплекса. Общий объем финансирования в 2018-2020 годах составляет почти 320 млн российских рублей.