МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии

Москва не оставит без внимания ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии, если в ней будет обнаружен политический подтекст. Спортсменов обвиняют в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира-2017.

"На данный момент, учитывая, что у нас нет полной информации и мы не можем воссоздать всю картину того, что происходит, говорить о политическом элементе или политическом характере того, что происходит, пока рано", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вместе с тем она назвала дикими те события, которые накануне развернулись в австрийском Хохфильцене. В расположение сборной России по биатлону накануне старта второго этапа Кубка мира прибыла австрийская полиция.

"Честно говоря, немножко диковаты сообщения из Австрии о том, что представители австрийской полиции ночью прибыли в расположение сборной России и вручили уведомление, адресованное ряду наших ведущих спортсменов, с обвинениями в употреблении допинга и так далее", - пояснила она.

Документы для проведения соответствующих действий, заметила Захарова, датированы 11 декабря. "Два дня австрийские полицейские где ходили?" - удивилась она.