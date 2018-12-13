Новости

В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России 16:20
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU 16:18
Главный тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть матчей 16:18
Тереза Мэй отказалась возглавлять консерваторов на выборах в 2022 году 16:14
Опубликовано видео "смертельного танца" двух звезд 16:12
Собянин: В Москве появится кластер креативной индустрии 16:10
На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине 16:07
В Подмосковье упразднили Солнечногорский район 16:05
"Спартак" проведет следующий матч РПЛ при частично закрытых трибунах 16:00
В Испании оказалось слишком много учителей 15:54
Под Волгоградом овчарка покусала двоих детей 15:52
Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову 15:42
Медведев и Румас почтили память защитников Брестской крепости 15:36
Старинная карельская деревня оказалась в ледовом плену 15:35
В Петербурге два мужчины умерли от отравления неизвестным веществом 15:31
Захарова предположила, что европарламентарии собираются перейти на дрова 15:30
Путин: Я доволен своим выбором 15:25
Новый Renault Logan Stepway c вариатором: стоит ли покупать 15:21
Немецкий бизнес вкладывает миллиардные инвестиции в российскую экономику 15:13
В Дагестане после смертельного ДТП арестовали экс-главу отдела ГИБДД 15:11
"Богемскую рапсодию" запретили в Таджикистане 15:10
Мистические Ворота Солнца воссоздали в 3D 15:10
В Саратове в торговом центре девушку избили из-за тату и пирсинга 15:01
В Красноярском крае контейнер раздавил машину с людьми 15:01
Новак назвал резолюцию по "Северному потоку-2" политической 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 15:10
Рубрика: Культура

Мистические Ворота Солнца воссоздали в 3D

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr Alexei Vranich / UC Berkeley Фото: Dr Alexei Vranich / UC Berkeley
Фото: Dr Alexei Vranich / UC Berkeley

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) при помощи 3D-технологии реконструировали архитектуру здания, построенного представителями цивилизации Тиуанако на территории современной Боливии.

Фото: depositphotos.com
В Денисовой пещере на Алтае обнаружен древний карандаш
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
На Алтае археологи нашли уникальную диадему из бивня мамонта
Фото: Manvir Sing / Department of Human Evolutionary Biology in the Graduate School of Arts and Sciences
Названа древнейшая профессия на Земле

Результаты исследования представлены в журнале Heritage Science, а с его краткой версией можно ознакомиться на портале Phys.org. Речь идет о знаменитых Воротах Солнца в Боливии, которые расположены на высоте около 3800 метров над уровнем моря.

Считается, что они были частью огромного храмового комплекса, возведенного цивилизацией города Тиуанако. Она процветала задолго до создания империи инков. Исследователи реконструировали здание при помощи созданных на компьютере трехмерных моделей.

На 3D-принтере было распечатано 157 блоков, имитирующих 140 древних плит из андезита и 17 плит из песчаника. Модели создали на основании измерений, проведенных различными учеными за последнее столетие. Чтобы воссоздать здание, авторы работы опробовали различные способы совмещения блоков.

К слову, Ворота Солнца признаны архитектурным чудом своего времени (500-950 гг. н.э.) За последние 500 лет здание было разграблено до такой степени, что ни один из первоначальных блоков не остался на прежнем месте. Сохранились только ворота.

В Польше раскрыли убийство 8000-летней давности
Найдена потрясающая 3000-летняя золотая булла
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата