Мистические Ворота Солнца воссоздали в 3D

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) при помощи 3D-технологии реконструировали архитектуру здания, построенного представителями цивилизации Тиуанако на территории современной Боливии.

Результаты исследования представлены в журнале Heritage Science, а с его краткой версией можно ознакомиться на портале Phys.org. Речь идет о знаменитых Воротах Солнца в Боливии, которые расположены на высоте около 3800 метров над уровнем моря.

Считается, что они были частью огромного храмового комплекса, возведенного цивилизацией города Тиуанако. Она процветала задолго до создания империи инков. Исследователи реконструировали здание при помощи созданных на компьютере трехмерных моделей.

На 3D-принтере было распечатано 157 блоков, имитирующих 140 древних плит из андезита и 17 плит из песчаника. Модели создали на основании измерений, проведенных различными учеными за последнее столетие. Чтобы воссоздать здание, авторы работы опробовали различные способы совмещения блоков.

К слову, Ворота Солнца признаны архитектурным чудом своего времени (500-950 гг. н.э.) За последние 500 лет здание было разграблено до такой степени, что ни один из первоначальных блоков не остался на прежнем месте. Сохранились только ворота.