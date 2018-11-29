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29.11.2018 16:05
Рубрика: Культура

В Израиле редкий артефакт эпохи неолита спасли от "черных копателей"

Текст: Денис Передельский
Фото: Antiquities Theft Prevention Unit / Israel Antiquities Authority Фото: Antiquities Theft Prevention Unit / Israel Antiquities Authority
Фото: Antiquities Theft Prevention Unit / Israel Antiquities Authority

В Израиле специалисты по защите древних реликвий изъяли у "черных археологов" редкую каменную маску эпохи неолита, возраст которой оценивается примерно в 9000 лет.

Как сообщает World Israel News, артефакт обнаружили "черные копатели". Маска была изъята у них сотрудниками отдела по предотвращению краж антиквариата - подразделения управления по делам древностей Израиля.

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Расследование показало, что артефакт был обнаружен, вероятно, на юге Хар-Хеврона - на месте археологических раскопок в местечке Пней Хевер.

Маска выполнена из известняка, тщательно обработанного каменными инструментами. Она напоминает человеческое лицо. По периметру просверлены четыре отверстия. Видимо, при их помощи маска крепилась к лицу.

Ученые считают, что она использовалась для ритуального поклонения духам предков. Артефакт находится в хорошем состоянии.

К слову, до сих пор было найдено всего лишь 14 подобных каменных масок того периода.

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