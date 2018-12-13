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13.12.2018 18:32
Рубрика: В мире

На Украине найдены древние свидетельства поклонения змеям

Текст: Денис Передельский
Фото: Kotova N., et al./Antiquity Publications Ltd Фото: Kotova N., et al./Antiquity Publications Ltd
Фото: Kotova N., et al./Antiquity Publications Ltd

Ученые установили, что древние жители Приазовья на территории современной Украины поклонялись вытесанным из камня змеиным головам. Об открытии древнего культа змеи сообщает "Газета.ru".

Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity. Открытие было сделано в ходе раскопок в массиве Каменная Могила близ Мелитополя в Запорожской области. Там были обнаружены каменные фигурки змей, изготовленные в 9-8 тысячелетиях до нашей эры.

Фото: Oliver Sandrock / Proceedings of the National Academy of Sciences
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Археологи предполагают, что это были ритуальные предметы, а древние жители поклонялись вытесанным из камня змеиным головам. В пользу данной гипотезы говорят и найденные в песчанике человеческие кости.

Радиоуглеродный анализ показал, что самая древняя из обнаруженных фигурок была изготовлена в период от 8300 до 7500 гг. до нашей эры. Голова имеет треугольную форму, ее масса составляет около 1,2 кг. На поверхности камня вырезаны ромбовидные глаза, а рот изображен в виде широкой длинной линии.

Еще одна найденная фигурка была изготовлена около 7400 года до н.э. Она втрое меньше предыдущей, весит всего 428 гр и может поместиться на ладони.

"Эти фигурки могли иметь ритуальное назначение,  -  пояснила изданию Live Science соавтор работы Надежда Котова из Института археологии Национальной академии наук Украины. - Вероятно, они использовались во время церемоний".

К слову, обработанные камни были найдены еще в 2016 году. Две змеиные головы сразу обратили на себя внимание в груде других камней. Дальнейшее исследование показало, что они были обработаны древними мастерами.

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