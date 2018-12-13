На Украине найдены древние свидетельства поклонения змеям

Ученые установили, что древние жители Приазовья на территории современной Украины поклонялись вытесанным из камня змеиным головам. Об открытии древнего культа змеи сообщает "Газета.ru".

Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity. Открытие было сделано в ходе раскопок в массиве Каменная Могила близ Мелитополя в Запорожской области. Там были обнаружены каменные фигурки змей, изготовленные в 9-8 тысячелетиях до нашей эры.

Археологи предполагают, что это были ритуальные предметы, а древние жители поклонялись вытесанным из камня змеиным головам. В пользу данной гипотезы говорят и найденные в песчанике человеческие кости.

Радиоуглеродный анализ показал, что самая древняя из обнаруженных фигурок была изготовлена в период от 8300 до 7500 гг. до нашей эры. Голова имеет треугольную форму, ее масса составляет около 1,2 кг. На поверхности камня вырезаны ромбовидные глаза, а рот изображен в виде широкой длинной линии.

Еще одна найденная фигурка была изготовлена около 7400 года до н.э. Она втрое меньше предыдущей, весит всего 428 гр и может поместиться на ладони.

"Эти фигурки могли иметь ритуальное назначение, - пояснила изданию Live Science соавтор работы Надежда Котова из Института археологии Национальной академии наук Украины. - Вероятно, они использовались во время церемоний".

К слову, обработанные камни были найдены еще в 2016 году. Две змеиные головы сразу обратили на себя внимание в груде других камней. Дальнейшее исследование показало, что они были обработаны древними мастерами.