Новый Renault Logan Stepway c вариатором: стоит ли покупать

В России начались продажи новых Renault Logan Stepway и Renault Sandero Stepway. "РГ" испытала эти автомобили одной из первых, обратив особое внимание на машины нового семейства City - так в Renault обозначают "приподнятые" исполнения с новой вариаторной трансмиссией.

Создание автомобилей повышенной проходимости становятся одним из главных трендов в развитии современного автопрома, и Россия, как ни крути, идет в этом плане впереди планеты всей. Вспомните "высокое" семейство Lada Vesta Cross, универсал Lada Largus Cross, а также Renault Sandero Stepway второго поколения, приподнявшийся относительно стандартного Sandero на внушительные 40 мм за счет установки иных пружин, амортизаторов и высокопрофильных колес.

По такому же рецепту создан новый игрок в молодом сегменте седанов повышенной проходимости Renault Logan Stepway. На презентацию в Черногории эту модель привезли вместе с рестайлинговым Renault Sandero Stepway. А настоящими героями мероприятия стали автомобили, представленные в новейшей модификации City - так отныне обозначаются Sandero Stepway и Logan Stepway, оснащенные бесступенчатыми вариаторами Jatco, имеющими торговое наименование X-Tronic. Подчеркнем, что в реношном семействе на платформе B0 такая трансмиссия выделена исключительно приподнятым машинам. У обычных рестайлинговых Logan и Sandero, как и прежде, только 5-ступенчатая "механика" и 4-диапазонный "автомат".

Выгоды рестайлинга и новой модификации City

О том, что сулят покупателям рестайлиновые Sandero и Logan (они появились на нашем рынке еще в июле), "РГ" ранее уже писала. Напомним, что обе модели получили иную начинку фар со светодиодными ходовыми огнями С-образной формы, причем такая оптика предлагается уже в базовой комплектации, а также перепрофилированные элементы "фасада" и иной дизайн 15-дюймовых легкосплавных дисков.

В салоне прописался приятный во всех отношениях трехспицевый "мультируль", знакомый по семейству Dokker, подстаканники для второго ряда сидений на центральной консоли стали шире и глубже - теперь здесь проще фиксировать стаканы и бутылки объемом 0,33 л и 0,5 л соответственно. На центральном тоннеле сзади появилась розетка на 12 Вольт. Кроме того, инженеры избавили начальные модели Renault от личинки замка топливного бака - крышка отныне открывается рычажком из салона. Наконец, удобства добавил пересмотр алгоритма включения указателей поворота. При легком касании левого подрулевого рычажка они мигнут три раза - мелочь, а приятно.

Все эти новшества, разумеется, получили наши испытуемые - модели повышенной проходимости. Опознать их в потоке получится без труда.

Logan Stepway, и Sandero Stepway отличают черный защитный обвес на порогах, крыльях и бамперах, такие же "вороненые" корпуса внешних зеркал, а также симпатичные логотипы City на центральных стойках кузова и порогах. Однако такое "чернение" - лишь вершина айсберга.

Куда принципиальнее, что такие машины оснащены более крупными колесами (не 15-дюймовыми, как стандартные Sandero и Logan, а 16-дюймовыми). Причем, пусть ваши глаза не вводя вас в заблуждение - это не "литье", а стальные диски с очень качественными и симпатичными черно-серебристыми пластиковыми колпаками. В Renault говорят, что это удачная имитация дорогих легкосплавных колес, при этом, если вы поцарапаете пластиковую накладку, ее легко и дешево заменить.

В салоне на нижней спице ухватистого руля с подрезанным нижним сектором красуется логотип Stepway, на верхней части передних сидений - такой же логотип, но уже в виде вышивки. Удачно смотрятся также оригинальные пластиковые накладки на центральной консоли и дверных ручках. Посадку водителя можно варьировать, поднимаясь на лифте кресла. В результате дорога хорошо просматривается, однако устроиться с максимальным удобством все же мешает отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету.

Сзади по-прежнему тесновато в Sandero Stepway, а в арьергарде Logan, как и прежде, попросторнее - сказывается более длинная (+45 мм) колесная база. В любом случае, жаль, что французы не последовали примеру АвтоВАЗа с его соплатформенным семейством Xray и не провели "перестановку" заднего дивана, установив его более вертикально, выиграв таким образом дополнительно пару сантиметров перед коленями задних пассажиров.

Зато для семейства Stepway стала впервые доступна новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой сервисов AndroidAuto и Apple CarPlay. Теперь можно "отзеркалить" картинку с ваших смартфонов на центральном дисплее. Доработанный навигационный софт позволяет отслеживать трафик в режиме реального времени. Кроме того, в новой MediaNav остается привычная оффлайн-навигация производства HERE. Само собой, сохранилась и система громкой связи с функцией "свободные руки". Посетовать же можно на то, что мультимедиа по-прежнему не предлагается в связке с камерой заднего вида - это прерогатива старших моделей.

Добавлю, что семейство Stepway отлично адаптировано к российским дорожным реалиям. К примеру, опционально доступна система дистанционного запуска Renault Start, позволяющая заблаговременно прогреть двигатель. Кроме того, присутствуют такие полезные опции, как климат-контроль и обогрев лобового стекла по всей поверхности, подогрев передних сидений (жаль, что не добавился подогрев заднего дивана), обогрев боковых зеркал и задние "парктроники".

В горах Черногории

Буквально через 10 минут после выхода из самолета, приземлившегося в аэропорту города Тиват, оказываюсь за рулем "приподнятого" седана Logan Stepway. На центральных кузовных стойках нашего героя красуется слово City - верный признак того, что это машина с вариаторной трансмиссией CVT X-Tronic, работающей в безальтернативной связке со старшим 1,6-литровым 113-сильным бензиновым мотором. "Средний" бензиновый 1,6-литровый 102-сильный двигатель может агрегатироваться как с 5-ступенчатой "механикой", так и 4-диапазонным "автоматом". Наконец, младший 1,6-литровый бензиновый "восьмиклапанник" сочетается только с 5-ступенчатой "механикой".

Важное отличие комплектации City - уменьшенный на 25 мм (до 170 мм) дорожный просвет. Отличия таких Logan Stepway и Sandero Stepway видны невооруженным взглядом - картер двигателя, обрамленный штатной стальной защитой, посажен здесь ниже, чем у других автомобилей семейства. Как пояснили представители Renault, такое занижение клиренса связано с установкой новой вариаторной трансмиссии - более громоздкой, чем "автомат" и "механика". Кстати, именно из-за низкой точки монтажа вариатора эта коробка передач не устанавливается и не будет устанавливаться на обычные Logan и Sandero.

Уже с первыми километрами за рулем понимаю, что подвеска настроена жестче, чем в обычном Logan. Ходовая подробнее считывает "мелочевку", однако до дискомфорта дело не доходит. Ты просто слышишь, как колеса "перемалывают" ямки и бугры и чувствуешь, как на руль передаются микровибрации от этих неровностей.

Большей жесткости способствую также штатные 16-дюймовые колеса с высокопрофильной резиной (для классических Sandero/Logan, напомним, максимум 15-дюймовые). Самое интересное, что, по словам инженеров, на приподнятые Sandero и Logan возможно в теории было бы установить и "взрослые" 17-дюймовые колеса. Однако "возможно" - не значит разрешено. Поставите - слетите с гарантии. Но вот вам повод для размышлений - соплатформенный Xray стоит на своих 17-дюймовых "ногах" вполне уверенно и официально.

Плавность хода приподнятого Logan - на очень высоком уровне. Стоит съехать на разбитую грунтовку, как становится ясно, что приподнятая "четырехдверка" не намерена церемониться разбитыми дорогами. Чем выше скорость и больше ямы, тем легче их проглатывает подвеска - привет собратьям по платформе B0! Отлично чувствует себя высокий седан и на сложном рельефе - участками с горками, ямами, глубокими колеями. Нужно лишь следить за низко висящей защитой двигателя у машин с вариатором. Пороги же защищены достаточно мощным пластиковым обвесом - это продуманная защита от ошибок при выборе траектории движения.

К курсовой устойчивости тоже нет претензий. Logan Stepway уверенно держится на скорости выше 100 км/ч, демонстрируя небольшую вертикальную раскачку на волнах асфальта. Боковые крены показались даже меньшими, чем у обычного Logan. Не очень понравились разве что настройки руля, снабженного электроусилителем (он полагается всем Logan Stepway и Sandero Stepway c 1,6-литровым 113-сильным двигателем, у остальных версий в рулевом приводе - гидроусилитель).

"Баранка" машины с вариатором ощутимо легче, чем у других Logan и Sandero, и это вклад в копилку комфорта (на парковке баранку легко крутить). Однако в околонулевой зоне руль пустоват, кроме того, он не очень охотно возвращается в "ноль" после крутого поворота - приходится доворачивать самостоятельно. Интересно, что такие особенности совершенно не свойственны машинам с младшими бензиновыми моторами. Здесь и руль потуже, и возвращающее усилие более адекватное.

Динамика ускорения более чем приемлема. Logan Stepway cо 113-сильным мотором и вариатором почти столь же легок на подъем, как и версия, где тот же двигатель спарен с "механикой". Нужно лишь привыкнуть к алгоритму управления ускорением, разработанному при участии российских инженеров Renault. Чтобы подстегнуть машину с вариатором, нужно продавить педаль акселератора более, чем на треть. В этом случае коробка начнет имитировать переключения 6-диапазонного "автомата", а реакции на "газ" станут менее заторможенными и более предсказуемыми. Кроме того, машина с вариатором, как оказалась, тише варианта с "автоматом" и 102-сильным бензиновым двигателем. CVT не завывает при разгоне, а двигатель "о 113-ти "лошадях" не голосит на высоких оборотах.

И? Тем не менее, как вы поняли, проверенная временем 4-диапазонная автоматическая трансмиссия остается в обойме как альтернатива новому вариатору. Ее я испытал в Черногории на обновленном Sandero Stepway с 102-сильным мотором. Разница в управлении динамикой, разумеется, остро чувствуется, особенно при активной езде в горах. "Автомат" гораздо задумчивее вариатора при кикдауне, равно как резче и шумнее. Управлять автоматической коробкой в ручном режиме не очень удобно из-за того, что передач всего четыре. На спусках, если выбрать "первую", мотор начинает молить о пощаде, рыча на высоких оборотах, а "вторая" длинновата для медленного спуска.

Но в городских пробках, да и на бездорожье, к работе такой коробки придраться сложно - заминки со сменой передач сходят на нет. Не забывайте и о том, что на пересеченной местности машины с младшими моторами ("механикой" или "автоматом") предпочтительнее исполнений City из-за большего клиренса. Наконец, машины с вариатором в сравнении с версиями с АКПП порадуют примерно на 1 л меньшим расходом топлива. К примеру, Logan City расходовал во время черногорского теста примерно 10 л/100 км.

Что же касается отличий в управляемости Sandero Stepway от Logan Stepway, они связаны прежде всего с более короткой колесной базой у первого, равно как с менее жестко настроенной задней подвеской.

Как следствие, на горном серпантине Sandero Stepway в сравнении с приподнятым седаном показался гораздо более собранным, послушным и мягким. С другой стороны, Logan Stepway даст фору Sandero Stepway по курсовой устойчивости на высоких скоростях ввиду увеличенного межосевого расстояния. Ну и, разумеется, у "четырехдверки" гораздо вместительнее багажник, прозрачно намекающий на "семейный" статус этой модели. Иными словами, эти два представителя семьи Stepway апеллируют к разным группам клиентов.

Что же касается новой комплектации City, это выбор покупателей, ценящих в равной мере комфорт, динамику и максимальную безопасность. К слову, для дорогих исполнений таких автомобилей предусмотрена отключаемая система стабилизации, а также не только фронтальные, но и боковые подушки безопасности. Цены на Logan Stepway и Sandero Stepway начинаются с отметок 662 990 рублей и 709 990 рублей. За новые исполнения City с вариатором попросят соответственно от 787 990 рублей за (Logan Stepway) и от 814 990 рублей (Sandero Stepway).