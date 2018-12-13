Новый Volkswagen Passat: свежая внешность и прежняя платформа

Компания Volkswagen провела закрытую презентацию седана Passat нового поколения и обнародовала первые официальные эскизы этой модели. Поскольку на мероприятии в США для прессы фотографировать было запрещено, мы можем делать выводы о внешности модели нового поколения лишь по имеющимся в нашем распоряжении скетчам.

Судя по ним, новый Passat получит внешнее сходство с седаном Jetta и лифтбеком Arteon. У новинки такая же крупная радиаторная решетка с вертикальными поперечинами, продолжающимися линиями дневных ходовых огней в фарах, агрессивный передний бампер с рассекателем и мощными воздухозаборниками, накаченные мышцы колесных арок, фактурный капот, покатая крыша и высокая подоконная линия. Сзади свежо смотрятся зауженные фонари и горизонтальные патрубки выхлопа, разнесенные по краям бампера.

В то же время журналисты, побывавшие на американской презентации Passat, поделились важной информацией о том, что седан нового поколения не переберется на модульную платформу MQB, а сохранит прежнюю "тележку". А поскольку не будет новой платформы, не будет также и увязанной с нею цифровой "приборки", зато обещаны адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, системы контроля слепых зон и рядности.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

В линейке моторов для США окажется модернизированный 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотором, развивающий 176 л.с., но пиковый момент увеличится с 250 Нм до 280 Нм. При этом 3,6-литровый бензиновый VR6 выпадет из моторной гаммы модели на американском рынке. В качестве трансмиссии предложат знакомый 6-диапазонный "автомат". В Европе, как ожидается, на смену прежнему начальному 1,4-литровому бензиновому турбомотору придет новый 1,5-литровый вариант мощностью 150 л.с., знакомый по моделям Golf и T-Roc. Кроме того, в отличие от американского рынка, в Старом Свете предложат модернизированный подключаемый гибрид Passat GTE.

Главным новшеством в салоне станет модернизированная мультимедийная система с 10,5-дюймовым экраном и переработанная аналоговая "приборка".

Дебют Passat нового поколения пройдет в январе 2019 года на Детройтском автосалоне. Продажи начнутся весной 2019 года. Появится ли такой автомобиль в России, пока не уточняется.