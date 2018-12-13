Обнародована самая эффективная древнейшая диета

Группа ученых из нескольких исследовательских учреждений Германии определила рацион питания двух видов гоминидов, обитавших на территории современной Африки около 2,4 миллиона лет назад. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а ее краткое описание приводит портал Phys.org.

Группа исследователей провела анализ зубной эмали, сохранившейся на ископаемых останках далеких предков человека. Речь идет о двух видах гоминидов - Paranthropus boisei и Homo rudolfensisare. Они жили около 2,4 миллиона лет назад на берегу Малави - одного из крупнейших озер Африки. Анализ зубной эмали и образцов осадочных отложений позволил определить рацион их питания.

Оказалось, что древние люди "сидели на диете". Они в основном употребляли в пищу растения типов С3 и С4. Первые чаще всего встречаются в умеренном климате. К ним, например, относятся современные сорта риса, картофеля и бобов.

Растения типа С4 менее распространены, их доля в общем объеме растительной биомассы Земли составляет всего пять процентов. К этому типу относятся сахарный тростник и кукуруза.

Анализ показал, что оба вида гоминидов проживали в относительно прохладной саванне и питались в основном растениями типа C3. При этом рацион их питания был довольно разнообразным. В пищу шло большое количество различных растений.

Исследователи говорят, что древняя диета была очень эффективной. Она помогла далеким предкам человека не только выжить в суровой изменяющейся среде, но и развиться в доминирующий вид на Земле.