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13.12.2018 17:10
Рубрика: Общество

Обнародована самая эффективная древнейшая диета

Текст: Денис Передельский
Фото: Oliver Sandrock / Proceedings of the National Academy of Sciences Фото: Oliver Sandrock / Proceedings of the National Academy of Sciences
Фото: Oliver Sandrock / Proceedings of the National Academy of Sciences

Группа ученых из нескольких исследовательских учреждений Германии определила рацион питания двух видов гоминидов, обитавших на территории современной Африки около 2,4 миллиона лет назад. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а ее краткое описание приводит портал Phys.org.

Фото: Manvir Sing / Department of Human Evolutionary Biology in the Graduate School of Arts and Sciences
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Группа исследователей провела анализ зубной эмали, сохранившейся на ископаемых останках далеких предков человека. Речь идет о двух видах гоминидов - Paranthropus boisei и Homo rudolfensisare. Они жили около 2,4 миллиона лет назад на берегу Малави - одного из крупнейших озер Африки. Анализ зубной эмали и образцов осадочных отложений позволил определить рацион их питания.

Оказалось, что древние люди "сидели на диете". Они в основном употребляли в пищу растения типов С3 и С4. Первые чаще всего встречаются в умеренном климате. К ним, например, относятся современные сорта риса, картофеля и бобов.

Растения типа С4 менее распространены, их доля в общем объеме растительной биомассы Земли составляет всего пять процентов. К этому типу относятся сахарный тростник и кукуруза.

Анализ показал, что оба вида гоминидов проживали в относительно прохладной саванне и питались в основном растениями типа C3. При этом рацион их питания был довольно разнообразным. В пищу шло большое количество различных растений.

Исследователи говорят, что древняя диета была очень эффективной. Она помогла далеким предкам человека не только выжить в суровой изменяющейся среде, но и развиться в доминирующий вид на Земле.

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