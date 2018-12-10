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Рубрика: Общество

Найдены останки предка человека возрастом 3,67 миллиона лет

Текст: Денис Передельский
Фото: www.sciencealert.com Фото: www.sciencealert.com
Фото: www.sciencealert.com

Ученые из Университета Витватерсранда (ЮАР) описали окаменелые останки раннего предка человека, обнаруженные еще 20 лет назад в так называемой "колыбели человечества".

Фото: David Keys / The Independent
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Описанный скелет является одной из самых известных окаменелостей в палеонтологии. Он был найден еще 20 лет назад, но только сейчас ученые предложили его подробное описание. Как сообщает Science Alert, сразу четыре статьи на данную тему готовятся к официальной публикации.

Речь идет о практически полном скелете, который получил название "Маленькая нога" (Little Foot). По мнению исследователей, это был представитель ранее неизвестного науке вида австралопитеков (Australopithecus) - одного из ранних предков человека, обитавшего 2-4 миллиона лет назад.

Новый вид получил название Australopithecus Prometheus. Любопытно, что оно было придумано в 1948 году, но постепенно вышло из научного употребления.

Исследование показало, что возраст окаменелости составляет примерно 3,67 миллиона лет, что на один миллион лет больше, чем считалось до сих пор. Это была пожилая женщина, рост которой составлял 130 сантиметров.

Ученые нашли отличия открытого вида от других австралопитеков. У его представителей оказалось особое строение тазобедренного сустава и более плоская лицевая часть черепа.

Это было прямоходящее существо, питавшееся в основном растительной пищей.

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