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19.11.2018 13:53
Рубрика: Культура

Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Queensland Фото: University of Queensland
Фото: University of Queensland

Международная команда палеонтологов описала найденные на территории Южной Кореи следы миниатюрных существ, возраст которых оценивается примерно в 110 миллионов лет.

Как сообщает Phys.org, редкие окаменелые следы возрастом 110 миллионов лет обнаружил профессор Кунг Су Ким из Национального университета образования Чинджу. В их изучении приняли участие палеонтологи из Южной Кореи, США, Китая, Испании и Австралии.

Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw
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Фото: Regneews / Archaeology in Bulgaria
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Длина каждого следа составляет всего один сантиметр. Это означает, что оставившее их существо легко поместилось бы на ладони. Это самые маленькие в мире следы динозавров, известные науке.

"Мы назвали их Dromaeosauriformipes rarus, - говорит профессор Ким. - Мы считаем, что их оставили представители семейства хищников, известные как дромеозавры".

Чтобы оценить размер динозавра, оставившего следы, команда ученых измерила длину отпечатка и умножила ее на коэффициент 4,5. Так была получена приблизительная высота бедра.

Расчеты показали, что динозавры были крошечными - размером с воробья. Отпечатки были оставлены двумя пальцами, касавшимися земли. Третий палец у этих существ был убран как кошачий коготь.

Исследователи пока не смогли установить, были ли следы оставлены взрослой особью или детенышем.

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