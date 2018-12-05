Драгоценный камень оказался костью неизвестного древнего существа

В Австралии палеонтологи случайно открыли ранее неизвестный науке вид динозавров, останки которого первоначально ошибочно приняли за драгоценный камень.

Отчет об исследовании опубликован в журнале PeerJ, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Сообщается, кто окаменелость была обнаружена при разработке опалового месторождения близ городка Лайтнинг-Ридж. Поначалу ее приняли за опал - минерал, широко используемый в ювелирном деле.

На необычный крупный камень обратил внимание скупщик Майк Побен. Он передал минерал ученым. Оказалось, что драгоценный камень является окаменелым фрагментом челюсти ранее неизвестного науке существа.

Палеонтологи определили, что это был динозавр, обитавший на нашей планете около 100 миллионов лет назад. Он получил название Weewarrasaurus pobeni в честь опалового месторождения Wee Warra, где был найден, и Майка Побена, который пожертвовал образец науке.

Уже установлено, что открытый динозавр размерами не превосходил современную собаку. Это было травоядное существо, которое относилось к отряду орнитоподов.