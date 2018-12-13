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13.12.2018 14:30
Рубрика: Экономика

Одобрены проекты планировки кварталов по реновации в трех районах Москвы

Текст: Иван Пышечкин

Столичная градостроительно-земельная комиссия одобрила проекты планировки нескольких микрорайонов в Люблино, Восточном Бирюлеве и Бабушкинском районе в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В районе Люблино возведут почти 200 тысяч кв.м. новой недвижимости, из которых более 110 тысяч кв. м. составит жилье. Объекты появятся на территории 15 гектаров в микрорайоне "Ж" рядом с улицами Верхние Поля, Люблинская и Краснодонская.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В Бабушкинском районе проведут перепланировку сразу трех микрорайонов - "Первого", "Четырнадцатого" и "Восемнадцатого". Здесь в программу реновации включено 58 жилых домов. На месте снесенных объектов построят почти 750 тысяч кв. м. новой недвижимости. Более 422 тысяч кв. м. составит жилье. Также в шаговой доступности возведут два детских сада и два учебных корпуса, а также многофункциональный и досуговый центры.

Более 60 тыс. кв. м. недвижимости возведут по проекту планировки территории микрорайона 3 "Загорье" в Восточном Бирюлеве. Из них более 28,5 тыс. кв. м.  и 3,5 тыс. кв. м. составит площадь новых квартир и объектов образования соответственно. При этом более 11 тыс. кв. м. отдадут под предприятия бытового обслуживания.

Всего в рамках реновации в Москве планируется расселить и снести 5 171 дом. Это более 350 тысяч квартир, в которых проживает свыше 1 миллиона москвичей. Всего программа предусматривает строительство около 30 млн кв. м нового жилья.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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