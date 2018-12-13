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13.12.2018 19:55
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Первый канал покажет премьеру документального фильма о Галине Волчек

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Премьера документального фильма "Они знают, что я их люблю", Первый канал, 22 декабря, 10.15
Галина Волчек занимает пост худрука "Современника" с 1972 года. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Галина Волчек занимает пост худрука "Современника" с 1972 года. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Галина Волчек занимает пост худрука "Современника" с 1972 года. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

19 декабря празднует юбилей Галина Волчек. Народная артистка СССР, режиссер, педагог, Галина Борисовна занимает пост художественного руководителя Московского театра "Современник" с 1972 года. С одной стороны - она крепкий лидер, с другой - остается ранимой и наивной, но главное - искренне любящей тех, кто с ней работает. Этот фильм о невероятном притяжении, благодаря которому сегодня в "Современнике" такая яркая и звездная труппа, состоящая из актеров популярных и востребованных в кино, но абсолютно преданных театру.

...Однажды актриса Чулпан Хаматова пришла на репетицию со своей двухмесячной дочкой. Чтобы дочку никто не разбудил, она оставила ее в коляске в кабинете Волчек, поставила рядом радионяню и пошла репетировать. Очень скоро в кабинет вошла Волчек. Чулпан Хаматова: "Репетируем и вдруг слышим такое: "Ну что, бросила тебя мать?". Дальше она начинает с ней разговаривать как со взрослым человеком. "Ты на нее не обижайся", - говорит она".

Фото: предоставлено группой компаний Viasat
Сериал "Двойник" возвращается на экраны

Хаматову Волчек случайно увидела в популярной телевизионной программе "Взгляд". И сказала: "Она должна играть в нашем театре!" Актриса Ольга Дроздова вообще считает Галину Волчек своей второй мамой: "Со своей мамой провела всего 17 лет, а с Галиной Борисовной - 30".

Лия Ахеджакова играла роли в детском театре, а Волчек взяла ее к себе, поверила и дала "взрослые" роли. Михаил Ефремов и Антон Табаков так и называют ее мамой. Потому что она и "Современник" - это их детство. "Она маме моей очень помогла, когда папа ушел во МХАТ. Ну и я здесь всегда был", - говорит Михаил Ефремов. Елена Яковлева дважды уходила из театра и дважды возвращалась. И дважды Волчек принимала ее снова! И, конечно, сын Денис, который не скрывает, что всегда ревновал маму к театру. Но, взрослея, понимал, что "Современник" - это больше, чем театр. В день юбилея Галины Волчек, после капитального ремонта, продолжавшегося несколько лет, открывается здание "Современника" на Чистых прудах. Ремонт, реконструкция - испытание. А тем более для человека, который без театра не знает жизни. Счастливое завершение этого этапа есть и счастливое начало другого. В фильме принимают участие: Денис Евстигнеев, Сергей Гармаш, Валентин Гафт, Марина Неелова, Лия Ахеджакова, Ольга Дроздова, Чулпан Хаматова и многие другие.

Телепремьера фильма "Решение о ликвидации", "Россия 1", 21 декабря, 23.20

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об особом задании спецгруппы ФСБ - ликвидации террориста Шамиля Базгаева. Охота за ним продолжалась уже долгое время, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользал. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше не было права на ошибку… Главный продюсер фильма Карен Шахназаров. Режиссер: Александр Аравин. В ролях: Игорь Петренко, Алексей Вертков, Алексей Шевченков, Иван Шахназаров и другие.

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