Посол Италии в РФ призвал не политизировать "Северный поток-2"

Строительство газопроводов в Европу не должно становиться заложником политических игр, считает посол Италии в России Паскуале Терраччано.

"Не думаем, что газопроводы нужно политизировать. Здесь у нас схожая позиция с Россией", - цитирует KP.RU его выступление для студентов МГИМО.

Дипломат отметил, что в случае "Северного потока-2" требуется исходить из экономической целесообразности.

"Также нам не нравится, что профильные органы Евросоюза выступали против "Южного потока". Это влияет на цену газа для Италии", - добавил он.

Ранее в четверг Европарламент принял резолюцию по газопроводу "Северный поток-2". В российском МИД отметили, что подобные декларации не имеют никакого отношения к экономике.