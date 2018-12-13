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Рубрика: Власть

В МИД РФ оценили резолюцию ЕП по "Северному потоку-2"

Резолюция Европарламента по проекту "Северный поток-2" не имеет никакого отношения к экономике. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Томас Юджстер/РИА Новости
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- Мы видим, что к экономике, к энергетическим потребностям подобные декларации не имеют никакого отношения, это явная политика, - цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Европарламент принял резолюцию с призывом об отмене строительства газопровода "Северный поток-2" под давлением США. Он назвал это решение "недобросовестной конкуренцией". В свою очередь Константин Косачев заявил о том, что резолюция посвящена не столько "Северному потоку-2", сколько отчету о выполнении соглашения об ассоциации ЕС - Украина, данная резолюция - попытка уйти от ответственности.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД Международные организации Европейский союз Европарламент Газопровод "Северный поток-2"
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