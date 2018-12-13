В МИД РФ оценили резолюцию ЕП по "Северному потоку-2"

Резолюция Европарламента по проекту "Северный поток-2" не имеет никакого отношения к экономике. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Мы видим, что к экономике, к энергетическим потребностям подобные декларации не имеют никакого отношения, это явная политика, - цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Европарламент принял резолюцию с призывом об отмене строительства газопровода "Северный поток-2" под давлением США. Он назвал это решение "недобросовестной конкуренцией". В свою очередь Константин Косачев заявил о том, что резолюция посвящена не столько "Северному потоку-2", сколько отчету о выполнении соглашения об ассоциации ЕС - Украина, данная резолюция - попытка уйти от ответственности.