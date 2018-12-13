Володин оценил решение Европарламента о "Северном потоке-2"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал принятие Европарламентом резолюции с призывом отменить реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2". В документе, который принят в Страсбурге, Европарламент "заявляет о решающей роли Украины в европейской сети энергоснабжения". "Северный поток-2" осуждается как "политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергоснабжения".

Напомним, что "Северный поток-2" должен по проекту пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина опасается в результате потерять доходы от транзита российского газа.

"Решение Европарламента, очевидно, принято под давлением США", - заявил Володин журналистам. Он отметил, что призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний-участниц строительства "Северного потока-2".

"Это не что иное, как недобровестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики, - заявил глава нижней палаты парламента. - Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо".

Он посоветовал европейским избирателям в преддверии предстоящих выборов в Европарламент "задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре".

Ранее в Палате представителей Конгресса США также приняли резолюцию с призывом к странам Евросоюза отказаться от строительства газопровода. Конгрессмены заявили, что "Северный поток-2" является большим шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США.