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13.12.2018 10:27
Рубрика: Власть

Володин оценил решение Европарламента о "Северном потоке-2"

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал принятие Европарламентом резолюции с призывом отменить реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2". В документе, который принят в Страсбурге, Европарламент "заявляет о решающей роли Украины в европейской сети энергоснабжения". "Северный поток-2" осуждается как "политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергоснабжения".

Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Напомним, что "Северный поток-2" должен по проекту пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина опасается в результате потерять доходы от транзита российского газа.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Решение Европарламента, очевидно, принято под давлением США", - заявил Володин журналистам. Он отметил, что призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний-участниц строительства "Северного потока-2".

"Это не что иное, как недобровестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики, - заявил глава нижней палаты парламента. - Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Он посоветовал европейским избирателям в преддверии предстоящих выборов в Европарламент "задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре".

Ранее в Палате представителей Конгресса США также приняли резолюцию с призывом к странам Евросоюза отказаться от строительства газопровода. Конгрессмены заявили, что "Северный поток-2" является большим шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Европарламент Газопровод "Северный поток-2"
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