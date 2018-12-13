Приход Дональда Трампа в Белый дом и его заявления дали надежду на нормализацию диалога России и США, но сбыться ей было не суждено. Двусторонние отношения стали заложником во внутриполитической борьбе в Вашингтоне, а американский лидер и его администрация не раз принимали решения, которые добивают немногие уцелевшие между Россией и США "треки", например - механизмы контроля над вооружениями. О перспективах российско-американского диалога и своем опыте работы в американской столице "Российской газете" рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

В последние месяцы частота контактов РФ-США на разных уровнях увеличилась. Вы рассказывали, что в первое время работы в Вашингтоне было тяжело добиться встреч с американскими политиками. А теперь?

Анатолий Антонов: Пусть и не так стремительно, как того хотелось бы - но постепенно удается выстраивать общение с официальными лицами. С представителями местных общественно-политических кругов, научно-экспертного сообщества проблем никогда не возникало.

Конечно, наблюдаемая в США антироссийская истерия пустила в Вашингтоне глубокие корни. Вокруг нашей страны и ее внешней политики на сегодняшний день много ложной информации. Нас фактически записали в разряд "врагов Америки". Причем подобные формулировки можно встретить не только в заголовках бульварных газет, но и на официальном уровне.

Тем не менее по-прежнему есть те, кто понимает важность диалога для преодоления кризиса в отношениях и борьбы с общими вызовами и угрозами. Хотя, конечно, в беседах зачастую выявляются расхождения по некоторым вопросам, приводящие к оживленной дискуссии. Однако недаром говорится, что именно в споре рождается истина.

Далеко не все в США заражены русофобией. Недавним примером этого стали мои рабочие поездки в штаты Калифорния и Юта. В ходе них, в частности, были проведены конструктивные переговоры с губернаторами Дж. Брауном и Г. Гербертом. Состоялись содержательные встречи с представителями местных общественных организаций, деловых и академических кругов. Все это отчетливо демонстрирует, что запущенная определенными кругами кампания по демонизации России с целью получения конъюнктурной выгоды на внутриполитической арене не является подлинным индикатором отношения американского народа к нашей стране. Это дает уверенность, что в итоге наши отношения пойдут на поправку.

Свидетельствует ли рост контактов о потеплении в отношениях Москвы и Вашингтона?

Анатолий Антонов: Как представляется, ставить вопрос в такой плоскости пока преждевременно. К сожалению, конкретные действия американских властей пока свидетельствуют о противоположной тенденции. В то же время увеличение контактов говорит о том, что, несмотря на сложную обстановку, диалог между Россией и США сохраняется. Соответственно, у наших стран остается возможность услышать друг друга. Безусловно, это является очень важным моментом в нынешней ситуации. История не знает примеров, когда выход из кризиса был бы найден в условиях тотальной изолированности сторон друг от друга.

Кампания по демонизации России не отражает отношения американского народа к нашей стране, а потому диалог пойдет на поправку

При этом необходимо отметить, что огромное значение играет не только количество контактов, но и их содержательное наполнение. Посольство открыто для конструктивного общения с американской стороной. Стремимся донести до коллег свое видение ситуации, но при этом готовы принять к сведению и их аргументы и озабоченности по вопросам российско-американского взаимодействия. Конечно, при условии, что они не сваливаются в плоскость огульных обвинений и ультиматумов в наш адрес - чем, к сожалению, грешат многие местные политики, журналисты и так называемые "эксперты". Попытки некоторых американских деятелей, прикрываясь рассуждениями о мифическом "глобальном лидерстве Соединенных Штатов", вести разговор языком угроз и запугивания обречены на провал и являются путем в никуда.

Важно отдавать себе отчет, что породить кризис весьма просто, в то время как на его преодоление могут уйти многие годы. Для выправления российско-американских отношений потребуются длительные и настойчивые усилия, тактика "маленьких шагов". По многим вопросам - прежде всего касающимся взаимного доверия, - работу придется вести фактически "с нуля". Однако сложность и масштабность задачи не могут служить поводом для бездействия. Мы к такой работе готовы.

После Хельсинкского саммита лидеров двух стран в США произошел очередной всплеск антироссийских санкционных инициатив, которыми внешнеполитический истеблишмент сковывает главу Белого дома. Насколько эффективны личные встречи президентов в таких условиях?

Анатолий Антонов: Безусловно, встречи между российским и американским лидерами необходимы. Как неоднократно отмечал наш президент, существует весьма обширный набор тем, которые нуждаются в обсуждении. Среди них - стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, экономическое взаимодействие.

Исчезновение ДСНВ откроет прямой путь к неконтролируемой гонке вооружений, что отразится не только на безопасности России и США, но и всего мира

Переговоры российского и американского президентов важны не только для наших стран, но и всего мира. Россия и США несут особую ответственность за безопасность на планете и поэтому должны действовать взвешенно, избегая конфронтации, согласовывая, где это возможно, шаги на международной арене. К сожалению, сейчас русофобы всех мастей стремятся разыграть "российскую карту" в стремлении получить дивиденды. Пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах. Такая политика доминирования конъюнктурных устремлений над объективными интересами, конечно, наносит существенный ущерб российско-американским отношениям, включая контакты на высшем уровне. Наша страна готова к конструктивному, взаимовыгодному, равному диалогу. Ожидаем, что вашингтонские политические круги также в итоге придут к осознанию этой простой истины.

Конгресс США цементирует санкции против России в форме законов, которые в обозримой перспективе никто не отменит. Существует уже несколько таких документов, которые под разными предлогами (права человека, контроль над вооружениями, Украина, Сирия и прочее) обязывают администрацию регулярно, раз в несколько месяцев отчитываться об ужесточении санкций, что и происходит. Таким образом, даже если новых законов и указов не будет, действующие будут генерировать постоянный санкционный фон. Как такая реальность влияет на перспективы вывода двустороннего диалога из кризиса?

Анатолий Антонов: Печально видеть, как российский фактор становится чуть ли не ключевым инструментом внутриполитической борьбы. Стало удобным сваливать на Россию все беды и неудачи. Такая ситуация не может не беспокоить, поскольку напрямую влияет на способность наших стран договариваться и взаимодействовать для решения реальных проблем.

Сейчас бизнес, в том числе американский, живет лишь ожиданием объявления администрацией второго "пакета" рестрикций по "делу Скрипалей". Влияние санкций чувствуется, но все же они не играют решающую и критически важную роль. Однако любое их расширение в будущем вызовет лишь очередной рост недоверия, приведет к дальнейшему ухудшению наших отношений, к повышению враждебности. Уверен, что российско-американские отношения не могут бесконечно ухудшаться. Стабилизация отношений между Россией и США нужна не только россиянам и американцам, но и всему миру. Отсутствие полноформатного диалога не просто ненормально, но и опасно при нынешней международной турбулентности, на фоне многочисленных региональных очагов напряженности.

На ваш взгляд, окончательно ли анонсированное решение США выйти из ДРСМД? Ведутся ли консультации с американской стороной по этой теме?

Анатолий Антонов: Судя по последним заявлениям высокопоставленных представителей американской администрации, США свой выбор сделали не в пользу сохранения Договора.

При этом невооруженным взглядом видно, что Вашингтон изо всех сил пытается переложить на Россию весь груз ответственности за развал одного из ключевых разоруженческих соглашений.

Как по команде, развернулась масштабная пропагандистская кампания, в которой широко задействованы различные министерства и ведомства Соединенных Штатов. К такой работе подключены и страны НАТО. Совет Россия-НАТО, созданный как "всепогодный" механизм консультаций, бездействует. С нами просто не готовы говорить. Американские чиновники тиражируют одни и те же тезисы о российском "нарушении" соглашения, но при этом не предоставляют никаких достоверных доказательств. И вместе с тем, как от надоедливой мухи, отмахиваются от наших озабоченностей в связи с добросовестностью выполнения Америкой ее обязательств по Договору.

Транслируемый Белым домом сигнал ясен - США "чисты", а Россия "виновна". Такой разговор несерьезен. Тем более когда нам в ультимативной форме выдвигаются надуманные требования. Так с нашей страной вести дела не получится.

Мы всегда предлагали решать вопрос с урегулированием взаимных претензий честно и открыто, в ходе профессиональных переговоров, не прибегая к средствам "мегафонной дипломатии". Жаль, что американская сторона пока предпочитает "рубить с плеча" и всячески уклоняется от разговоров с нами. Так что делайте вывод - нужен ли Вашингтону ДРСМД, или же он является "обузой", обременительным наследием "холодной войны", мешающим администрации проводить свою линию на достижение военного превосходства.

Каковы перспективы Договора СНВ-3?

Анатолий Антонов: К сожалению, вынужден констатировать, что в контексте ситуации с ДРСМД перспективы продления после 2021 года Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ставятся под сомнение. Яркий пример - недавнее заявление председателя ОКНШ ВС США генерала Дж. Данфорда, который, по сути, увязал вопрос пролонгации ДСНВ с сохранением ДРСМД. Между тем, хотел бы напомнить вам, что ДСНВ - это договор, который многие называют "золотым стандартом" в области разоружения и переговорной практики. В случае его исчезновения никаких ограничений в отношении стратегических наступательных вооружений двух стран не будет. И тогда откроется прямой путь к неконтролируемой гонке вооружений. Нельзя допустить такого развития событий, ведь этот вопрос касается не только безопасности России и США, но и международного сообщества. Насколько мне известно, американская сторона продолжает определяться со своими подходами по данной проблематике. Хотелось бы надеяться, что благоразумие возобладает.

В свете планов по созданию "космических войск" проявляют ли США интерес к созданию правовых механизмов, регулирующих нахождение вооружений в космосе?

Анатолий Антонов: Мне кажется, что ответ содержится уже в самом вопросе. Было бы наивно полагать, что страна, заявляющая о планах по доминированию (в том числе военном) в космическом пространстве, будет заинтересована в каких-либо международно-правовых ограничениях.

За подтверждением далеко ходить не нужно - посмотрите на результаты голосования 5 декабря на Генассамблее ООН по российским проектам резолюций "Неразмещение первыми оружия в космосе (НПОК)" и "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности (МТДК)", а также процедурному решению "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК)". Названия документов говорят сами за себя - об исключительно мирном характере данных инициатив. И по всем трем США проголосовали "против". Выводы очевидны.

Вы недавно встречались с главой НАСА. Как складывается диалог по космосу? Как американская сторона отреагировала на инцидент с пуском "Союза"?

Анатолий Антонов: Российско-американское взаимодействие в космосе имеет давнюю историю. С конца 60-х годов прошлого века мы сотрудничаем в области космической науки и исследования околоземного пространства.

Действительно, в начале ноября состоялась моя конструктивная встреча с главой НАСА Дж. Брайденстайном.

Мы обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также перспективы нашего взаимодействия в грядущую эру коммерческих полетов в космос. Сегодня российское оборудование используется на аппаратах НАСА по зондированию Луны и Марса, проводятся совместные медико-биологические исследования, и, конечно, продолжается многолетняя успешная работа на Международной космической станции. Что касается аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космонавтами на борту пилотируемого корабля, то партнеры восприняли ее сугубо профессионально. Как Вам известно, комиссия ГК "Роскосмос" установила причину произошедшего, а в НАСА отдельно поблагодарили российских коллег за транспарентность в ходе расследования инцидента. Отрадно, что на фоне общего кризисного состояния российско-американских отношений наше доверительное продуктивное взаимодействие в космосе остается неизменным.

Состоялись промежуточные выборы в конгресс США, по итогам которых многие комментаторы прогнозируют обострение внутриполитической борьбы. На ваш взгляд, какой будет динамика сложившегося антироссийского фона в Вашингтоне с учетом итогов выборов? Зазвучит ли так называемый "Рашагейт" с новой силой или все же отойдет на второй план? Будет ли вновь эксплуатироваться во внутриполитической борьбе перед выборами 2020 года?

Анатолий Антонов: Не успели завершиться выборы в конгресс, как оппоненты Д. Трампа с удвоенной силой принялись раскручивать тему России для сведения счетов с президентом. Демократы в палате представителей одним из первых дел анонсировали запуск нового парламентского расследования неких "связей Д. Трампа с Россией". И это несмотря на то, что четыре различных комитета на Капитолии, занимавшихся этим вопросом, за два года работы так и не смогли наскрести ни единого доказательства "сговора". Нет сомнения, что все это делается с прицелом на предстоящие президентские выборы. Достойно сожаления, что российско-американское взаимодействие, безальтернативность которого бесспорна, приносится в жертву внутриполитическим играм в США.

Визитная карточка

Фото: EPA

Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в городе Омске. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (в настоящее время - МГИМО МИД России) и начал карьеру во внешнеполитическом ведомстве. Кандидат экономических и доктор политических наук. В 1998-2002 году работал в постпредстве РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария). С 2004 по 2011 год возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. На этой должности руководил российской делегацией на переговорах с США по разработке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был подписан президентами двух стран в 2010 году. С февраля 2011 года стал замминистра обороны РФ, где курировал вопросы международного военного сотрудничества. В конце 2016 года вернулся на Смоленскую площадь, а в мае 2017 года профильный комитет Госдумы РФ поддержал его кандидатуру на должность посла России в США. Отмечен несколькими государственными наградами. Владеет английским и бирманским языками.