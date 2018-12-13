Новости

В Иркутске рабочий погиб в лифте на кондитерской фабрике 18:02
В Перми в стене детской больницы образовалась трещина 17:58
Для напавшего на пермскую школу подростка попросили 10 лет колонии 17:57
В ГД внесен законопроект, разрешающий рекламу пива после 2019 года 17:51
Еврокомиссия разрешит Франции превысить дефицит бюджета 17:51
Матвиенко назвала залог здоровья нации 17:49
Юрлова-Перхт стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону 17:48
Видео: Басков в образе Гоголя зачитал рэп-кавер на Бузову 17:45
Как поедет машина, если приварить колесо к кардану 17:44
В Польше задержали россиянина по подозрению в связях с террористами 17:38
Фанат "Ривер Плейта" убит за празднование победы над "Бокой" 17:36
Росгвардия сообщила о расследовании нарушений при закупках продуктов 17:25
Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО 17:16
В Подмосковье "КамАЗ" раздавил легковушку с детьми 17:16
Строение вымершего сумчатого льва удивило ученых 17:10
Обнародована самая эффективная древнейшая диета 17:10
В Нижнем Новгороде при пожаре в многоэтажке погиб человек 17:02
В Благовещенске после перевязки скотчем уволили главврача больницы 16:43
Внедорожный монстр: представлен "Гелик" с 60-сантиметровым клиренсом 16:41
Юго-Восточную хорду в Москве начнут строить в 2019 году 16:26
В Петербурге выставили на продажу самую дорогую "однушку" в России 16:20
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU 16:18
Главный тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть матчей 16:18
Тереза Мэй отказалась возглавлять консерваторов на выборах в 2022 году 16:14
Опубликовано видео "смертельного танца" двух звезд 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 17:17
Рубрика: Общество

"Прометей" поддержал проект

"Юридическая консультация" "РГ" стала победителем конкурса
13 декабря в пресс-центре ТАСС состоялось награждение лауреатов Всероссийской интернет-премии "Прометей-2018". Конкурс проводится уже в восьмой раз, его главная задача - поддержка инициатив в сфере digital, которые делают мир вокруг нас проще, удобнее и интереснее. Премией награждаются сайты, мобильные приложения и интернет-проекты за технологический, культурный, социальный, образовательный вклад в жизнь общества. Организаторами конкурса традиционно выступают Центр развития цифровых технологий "Прометей" и информационное агентство ТАСС.
Фото: Михаил Почуев/ ТАСС Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ ТАСС

"Российская газета" отмечена наградой в блоке СМИ. Онлайн-сервис правовой помощи "Юридическая консультация" стал лучшим в специальной номинации "Просвещение". От лица редакции приз получил руководитель проекта Александр Московкин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве вручили премию "Юрист года"

Проект "Юридическая консультация" запущен осенью 2016 года и на сегодняшний день стал самым авторитетным и профессиональным источником правовой информации для десятков тысяч пользователей по всей России. На сайте "Российской газеты" любой желающий может задать вопрос и получить квалифицированный ответ лучших юристов России, прошедших специальный отбор, или госчиновников, отвечающих за регулирование той или иной отрасли. За качеством ответов следят редакция "Российской газеты", а также партнеры проекта - Ассоциация юристов России и Федеральная палата адвокатов. Все консультации совершенно бесплатны и предоставляются в режиме онлайн. Ценность и авторитет консультациям дополнительно придает тот факт, что "Российская газета" является официальным публикатором законов и изданием правительства России.

Награды в этом году вручались в 10 основных и 5 специальных номинациях. Вот основные номинации: "Благотворительная деятельность" , "Развлечения, отдых, туризм" , "Экономика и бизнес" , "СМИ", "Спорт и здоровый образ жизни", "Связь и телекоммуникации", "Наука и образование",  "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Культура и искусство".

Общество СМИ и соцсети "Российская газета" Наши награды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, кто может стать президентом
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата