13 декабря в пресс-центре ТАСС состоялось награждение лауреатов Всероссийской интернет-премии "Прометей-2018". Конкурс проводится уже в восьмой раз, его главная задача - поддержка инициатив в сфере digital, которые делают мир вокруг нас проще, удобнее и интереснее. Премией награждаются сайты, мобильные приложения и интернет-проекты за технологический, культурный, социальный, образовательный вклад в жизнь общества. Организаторами конкурса традиционно выступают Центр развития цифровых технологий "Прометей" и информационное агентство ТАСС.

"Российская газета" отмечена наградой в блоке СМИ. Онлайн-сервис правовой помощи "Юридическая консультация" стал лучшим в специальной номинации "Просвещение". От лица редакции приз получил руководитель проекта Александр Московкин.

Проект "Юридическая консультация" запущен осенью 2016 года и на сегодняшний день стал самым авторитетным и профессиональным источником правовой информации для десятков тысяч пользователей по всей России. На сайте "Российской газеты" любой желающий может задать вопрос и получить квалифицированный ответ лучших юристов России, прошедших специальный отбор, или госчиновников, отвечающих за регулирование той или иной отрасли. За качеством ответов следят редакция "Российской газеты", а также партнеры проекта - Ассоциация юристов России и Федеральная палата адвокатов. Все консультации совершенно бесплатны и предоставляются в режиме онлайн. Ценность и авторитет консультациям дополнительно придает тот факт, что "Российская газета" является официальным публикатором законов и изданием правительства России.

Награды в этом году вручались в 10 основных и 5 специальных номинациях. Вот основные номинации: "Благотворительная деятельность" , "Развлечения, отдых, туризм" , "Экономика и бизнес" , "СМИ", "Спорт и здоровый образ жизни", "Связь и телекоммуникации", "Наука и образование", "Власть и государство", "Общественная деятельность", "Культура и искусство".