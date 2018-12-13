Пушков: Резолюция Европарламента по "Северному потоку-2" не критична

Принятая Европарламентом резолюция по газопроводу "Северный поток-2" сама по себе не влияет на проект, но может вызвать неприятные последствия, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Сама по себе резолюция Европарламента против "Северного потока" не критична", - написал он в Twitter. По его мнению, важнее другое: "критичен возможный сдвиг в позиции Берлина, на который жестко давят США".

Напомним, в документе, который был принят накануне в Страсбурге, Европарламент заявляет "о решающей роли Украины в европейской сети энергоснабжения". "Северный поток-2" осуждается как "политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергоснабжения".

Газопровод "Северный поток-2" должен по проекту пройти от побережья России через Балтийское море до Германии. Украина опасается в результате потерять доходы от транзита российского газа.