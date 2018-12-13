Евгений Миронов о вандалах, испортивших мемориальную доску Солженицыну

11 декабря вандалы повредили мемориальную доску Александру Солженицыну, установленную в городе Гусь-Хрустальном в честь 100-летия со дня рождения писателя. Уникальная доска, провисевшая меньше суток, не подлежит восстановлению.

Совместно с руководством Московского Художественного Театра имени А.П.Чехова было принято решение повторить праздничный вечер "Ваш А.Солженицын", собранные средства с которого пойдут на создание мемориальной доски Александру Солженицыну из более прочного материала.

О времени и месте проведения концерта будет сообщено дополнительно.

Фигура Александра Исаевича, как и вся тема массовых репрессий, до сих пор вызывает жаркие споры в обществе. Всех неравнодушных мы рады видеть в Музее истории ГУЛАГа, где на днях была открыта постоянная экспозиция с участием артистов Театра Наций, излагающая историю системы лагерей масштабно и подробно. Для желающих принять участие в обсуждении темы в музее проходят дискуссии и лекции. Но любой вандализм, исключающий возможность конструктивного диалога, должен быть наказан. Я надеюсь, что виновные в порче мемориальной доски будут привлечены к ответственности, а новая доска, установленная на народные средства, просуществует многие годы.