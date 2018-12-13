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Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Юго-Восточную хорду в Москве начнут строить в 2019 году

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Строительство Юго-Восточной хорды в столице должно стартовать в следующем году после утверждения всей документации, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"Мы рассчитываем, что строительство двух сложных участков от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и от Рязанского проспекта до улицы Полбина начнется уже в следующем году", - сказал Петр Аксенов.

По его словам, в настоящий момент прорабатывается вся проектно-сметная документация, связанная со строительством объекта. Что касается полномасштабного строительства хорды на всех участках, то оно будет развернуто уже в 2020 году.

Юго-Восточная хорда должна соединить 10 районов Москвы. Ее длина составит 36 км (от шоссе Энтузиастов до МКАД), 11 из которых придутся на уже существующие дороги.

Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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