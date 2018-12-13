Юго-Восточную хорду в Москве начнут строить в 2019 году

Строительство Юго-Восточной хорды в столице должно стартовать в следующем году после утверждения всей документации, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Мы рассчитываем, что строительство двух сложных участков от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и от Рязанского проспекта до улицы Полбина начнется уже в следующем году", - сказал Петр Аксенов.

По его словам, в настоящий момент прорабатывается вся проектно-сметная документация, связанная со строительством объекта. Что касается полномасштабного строительства хорды на всех участках, то оно будет развернуто уже в 2020 году.

Юго-Восточная хорда должна соединить 10 районов Москвы. Ее длина составит 36 км (от шоссе Энтузиастов до МКАД), 11 из которых придутся на уже существующие дороги.