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13.12.2018 21:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Открылась язва

На Орловщине чиновников обязали принять на баланс "забытые" могильники
Текст: Денис Передельский ("Российская газета", Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Орловская природоохранная межрайонная прокуратура обнаружила на территории региона полтора десятка потенциально опасных сибиреязвенных скотомогильников. Когда-то они принадлежали колхозам, но теперь оказались брошенными.

По словам старшего помощника прокурора Орловской области Татьяны Цукановой, опасные объекты находятся в нескольких районах. Местные власти за них не отвечают. Скотомогильники не поставлены на учет, у них нет владельца. Следовательно, и спросить не с кого. Однако такого быть не должно.

В отношении подобных объектов законодательством установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности. Они относятся к первому классу опасности, поэтому их санитарно-защитная зона должна составлять 1000 метров.

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- Несмотря на потенциальную опасность данных объектов, санитарно-защитная зона для них не установлена, - рассказала Татьяна Цуканова. - Территории не огорожены заборами, нет предупреждающих знаков, а доступ открыт для людей и животных. Это создает угрозу распространения заболевания.

Добровольно выполнить требования надзорного органа чиновники отказались, сославшись на отсутствие бюджетных средств на содержание скотомогильников. Поэтому прокуратура в суде потребовала обязать сельские администрации официально признать объекты бесхозяйными, а затем принять их в муниципальную собственность. Несколько исков уже удовлетворены. Еще три находятся на стадии рассмотрения.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
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