Под Владимиром установят доску Солженицыну взамен разбитой

В Гусь-Хрустальном появится новая мемориальная доска Александру Солженицыну взамен уничтоженной вандалами, сообщили в администрации Владимирской области.

Напомним, доску из закаленного стекла на здании хрустального завода открыли 10 декабря - накануне 100-летия со дня рождения писателя и в честь посещения им предприятия. Однако в ту же ночь мемориал разбили неизвестные. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.

- Разрушенная мемориальная доска была изготовлена на деньги спонсоров. Они изъявили готовность оплатить новый мемориал, - рассказали в администрации региона. А директор департамента административных органов и общественной безопасности Андрей Новиков пообещал, что он будет охраняться более тщательно.

Справка "РГ"

Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын в 1956-57 годах работал школьным учителем в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района.