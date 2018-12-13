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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Под Владимиром установят доску Солженицыну взамен разбитой

Текст: Антон Валагин (Владимир)

В Гусь-Хрустальном появится новая мемориальная доска Александру Солженицыну взамен уничтоженной вандалами, сообщили в администрации Владимирской области.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Напомним, доску из закаленного стекла на здании хрустального завода открыли 10 декабря - накануне 100-летия со дня рождения писателя и в честь посещения им предприятия. Однако в ту же ночь мемориал разбили неизвестные. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.

- Разрушенная мемориальная доска была изготовлена на деньги спонсоров. Они изъявили готовность оплатить новый мемориал, - рассказали в администрации региона. А директор департамента административных органов и общественной безопасности Андрей Новиков пообещал, что он будет охраняться более тщательно.

Справка "РГ"

Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын в 1956-57 годах работал школьным учителем в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района.

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