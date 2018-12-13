Басманный районный суд Москвы, по ходатайству следствия, до 15 марта следующего года продлил срок ареста бывшему первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину.

В пресс-службе суда "РГ" сообщили, что экс-чиновник "обвиняется в получении взяток в особо крупном размере от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере строительства многоквартирных домов в Сочи".

По данным следствия, криминальной деятельностью Юрин занимался не в одиночку. По этому уголовному делу также были арестованы и этапированы в Москву еще шесть человек. В том числе экс-замначальника правового управления администрации Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития горадминистрации Александр Иванов, учредитель "Мануфактуры -Юг" Игорь Строганов, а также предшественник Юрина - Анатолий Рыков. В коррупции оказались замешаны известные в южном городе адвокаты - Николай Гребенюк и Алексей Литвинов.

Следствие считает, что сначала Рыков, а затем Юрин, находясь на посту первого зама мэра, получали деньги от коммерсантов-строителей. Бывших чиновников подозревают в получении взяток в особо крупном размере - в двух эпизодах фигурируют суммы в 50 миллионов рублей и в 100 миллионов рублей.

Следствие относит начало этой коррупционной деятельности Рыкова к 2010 году.

Как считает следствие, взятки были получены за выдачу компании "Мануфактура-Юг" в 2015-2016 годах разрешений на строительство двух объектов: многоквартирного дома на ул. Пирогова и жилого комплекса "Марина парк" на ул. Черноморской. Что касается этой компании, которая зарегистрирована в Сочи в 2009 году, то фирма была далека от строительства, а занимается в основном розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.