Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода 21:04
Беглую директора турфирмы депортировали из Индонезии в Россию 20:57
ФСБ пришла с обысками в Петербургский университет гражданской авиации 20:55
Под Курском четыре человека погибли в лобовом ДТП 20:49
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году 20:39
Посол Израиля на Украине возмущен объявлением "года Бандеры" во Львове 20:35
Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров 20:24
Кириенко: Проверка по делу "Нового Величия" началась после поручения Путина 20:15
В Волгограде водитель сбил на переходе троих подростков и скрылся 20:03
Видео: В Крыму в декабре выпал град 19:57
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Вильярреалом" 19:54
Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel 19:50
Экс-замдиректора ЦРУ награжден за "создание поместной церкви" на Украине 19:44
Сотрудники ГИБДД станут регистрировать автомобили в МФЦ 19:44
Сальников: Победа Пригоды даст импульс всей команде 19:35
Снегопад в Москве потеряет интенсивность к ночи 19:26
Как разводятся в разных странах мира 19:25
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом под Псковом 19:24
Число госпитализированных учеников лицея на Кубани увеличилось до 16 19:23
Бокетти сделал признание перед матчем с "Вильярреалом" 19:20
Ливия просит Россию поделиться опытом в подготовке военных 19:09
Пентагон начал испытания винтовки, которая легко разрывает бронежилет 19:01
Башар Асад озвучил, сколько нужно средств на восстановление Сирии 18:47
Джордж Мартин пообещал написать концовку "Игры престолов" 18:46
Путин назвал важным вопрос оптимизации числа гостеатров 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
Басманный районный суд Москвы, по ходатайству следствия, до 15 марта следующего года продлил срок ареста бывшему первому вице-мэру Сочи Сергею Юрину.

В пресс-службе суда "РГ" сообщили, что экс-чиновник "обвиняется в получении взяток в особо крупном размере от лиц, осуществляющих коммерческую деятельность в сфере строительства многоквартирных домов в Сочи".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Суд арестовал недвижимость генерала Дрыманова

По данным следствия, криминальной деятельностью Юрин занимался не в одиночку. По этому уголовному делу также были арестованы и этапированы в Москву еще шесть человек. В том числе экс-замначальника правового управления администрации Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития горадминистрации Александр Иванов, учредитель "Мануфактуры -Юг" Игорь Строганов, а также предшественник Юрина - Анатолий Рыков. В коррупции оказались замешаны известные в южном городе адвокаты - Николай Гребенюк и Алексей Литвинов.

Следствие считает, что сначала Рыков, а затем Юрин, находясь на посту первого зама мэра, получали деньги от коммерсантов-строителей. Бывших чиновников подозревают в получении взяток в особо крупном размере - в двух эпизодах фигурируют суммы в 50 миллионов рублей и в 100 миллионов рублей.

Следствие относит начало этой коррупционной деятельности Рыкова к 2010 году.

Как считает следствие, взятки были получены за выдачу компании "Мануфактура-Юг" в 2015-2016 годах разрешений на строительство двух объектов: многоквартирного дома на ул. Пирогова и жилого комплекса "Марина парк" на ул. Черноморской. Что касается этой компании, которая зарегистрирована в Сочи в 2009 году, то фирма была далека от строительства, а занимается в основном розничной торговлей косметикой и товарами личной гигиены в специализированных магазинах.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, кто может стать президентом
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата