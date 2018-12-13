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Проект: В регионах

В Рыбинском музее откроют экспозицию, посвященную Юрию Андропову

18 декабря 2018 года в Рыбинске состоится презентация мультимедийной экспозиции "О прошлом для будущего", посвященной Юрию Андропову, Генеральному секретарю ЦК КПСС, чье имя на протяжении пяти лет носил город Рыбинск.
Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска
Фото: Администрация Рыбинска

Новая тематическая экспозиция "О прошлом для будущего" - итог проекта, реализованного некоммерческой организацией "Музей рыбинские рыбы" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Герой проекта - Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель КГБ СССР, Герой Социалистического труда, генерал армии.

Фото: Администрация Рыбинска
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Юрий Владимирович Андропов, руководивший страной всего лишь 15 месяцев, прочно вошел в историю нашего Отечества и оставил в ней более глубокий след, чем иные правители страны. Это связано с двумя принципиальными обстоятельствами. Во-первых, до прихода на пост Генерального секретаря ЦК КПСС он занимал важнейшие политические посты, в том числе председателя КГБ СССР, и приводил в действие многие тайные пружины внешней и внутренней политики. Во-вторых, возглавив партию и страну, он попытался развернуть советское общество на иные пути развития и даже добился определенных позитивных сдвигов. Ю.В. Андропов, таким образом, предстает одновременно как консерватор и реформатор, и это делает особенно интересной его личную биографию.

В течение года команда, работающая над проектом, открывала неизвестные факты деятельности Ю.В. Андропова: записывала воспоминания горожан и работала в архивах, проводила встречи с неравнодушными рыбинцами, активно помогавшими в сборе материалов. Во время встреч с политическими деятелями, экспертами, очевидцами событий удалось воссоздать связь с прошлым, открыть неизвестные факты биографии, узнать Ю.В. Андропова как загадочного политика в мировой истории и сделать выводы, чтобы понимать процессы, происходящие в современном обществе и в мире.

Выставка открывается в Рыбинске неслучайно. В этом городе начиналось формирование личности Андропова как государственного и политического деятеля, этот город в 1984-1989 годах. носил его имя. Рыбинский музей-заповедник хранит около двухсот предметов, относящихся к страницам жизни и деятельности Ю.В.Андропова. Это предметы личного характера (одежда, подарочные сувениры, личные вещи, документы, книги, фотографии, газеты), в том числе и носящие редкий и даже уникальный характер - диплом об окончании речного техникума, военный билет, трудовая книжка, фотографии из детства и юности.

Фото: Администрация города Рыбинска
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Выставка построена на современной материальной основе - в сочетании фотографий, документов, объемных предметов, посетитель сможет посмотреть "живьем" воспоминания свидетелей событий на экране, стилизованного под "старый телевизор", прочитать интерактивную книгу, посмотреть фильмы на видеостене, совершить путешествие по миру с помощью сенсорной карты.

Выставка рассчитана на широкий круг зрителей.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Администрация города Рыбинска
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