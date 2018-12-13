В Рыбинском музее откроют экспозицию, посвященную Юрию Андропову

18 декабря 2018 года в Рыбинске состоится презентация мультимедийной экспозиции "О прошлом для будущего", посвященной Юрию Андропову, Генеральному секретарю ЦК КПСС, чье имя на протяжении пяти лет носил город Рыбинск.

Новая тематическая экспозиция "О прошлом для будущего" - итог проекта, реализованного некоммерческой организацией "Музей рыбинские рыбы" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Герой проекта - Ю.В. Андропов - Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель КГБ СССР, Герой Социалистического труда, генерал армии.

Юрий Владимирович Андропов, руководивший страной всего лишь 15 месяцев, прочно вошел в историю нашего Отечества и оставил в ней более глубокий след, чем иные правители страны. Это связано с двумя принципиальными обстоятельствами. Во-первых, до прихода на пост Генерального секретаря ЦК КПСС он занимал важнейшие политические посты, в том числе председателя КГБ СССР, и приводил в действие многие тайные пружины внешней и внутренней политики. Во-вторых, возглавив партию и страну, он попытался развернуть советское общество на иные пути развития и даже добился определенных позитивных сдвигов. Ю.В. Андропов, таким образом, предстает одновременно как консерватор и реформатор, и это делает особенно интересной его личную биографию.

В течение года команда, работающая над проектом, открывала неизвестные факты деятельности Ю.В. Андропова: записывала воспоминания горожан и работала в архивах, проводила встречи с неравнодушными рыбинцами, активно помогавшими в сборе материалов. Во время встреч с политическими деятелями, экспертами, очевидцами событий удалось воссоздать связь с прошлым, открыть неизвестные факты биографии, узнать Ю.В. Андропова как загадочного политика в мировой истории и сделать выводы, чтобы понимать процессы, происходящие в современном обществе и в мире.

Выставка открывается в Рыбинске неслучайно. В этом городе начиналось формирование личности Андропова как государственного и политического деятеля, этот город в 1984-1989 годах. носил его имя. Рыбинский музей-заповедник хранит около двухсот предметов, относящихся к страницам жизни и деятельности Ю.В.Андропова. Это предметы личного характера (одежда, подарочные сувениры, личные вещи, документы, книги, фотографии, газеты), в том числе и носящие редкий и даже уникальный характер - диплом об окончании речного техникума, военный билет, трудовая книжка, фотографии из детства и юности.

Выставка построена на современной материальной основе - в сочетании фотографий, документов, объемных предметов, посетитель сможет посмотреть "живьем" воспоминания свидетелей событий на экране, стилизованного под "старый телевизор", прочитать интерактивную книгу, посмотреть фильмы на видеостене, совершить путешествие по миру с помощью сенсорной карты.

Выставка рассчитана на широкий круг зрителей.