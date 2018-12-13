В Тверской области пресекли попытку "бизнеса" нажиться на цифре

Региональным властям совместно с Минпромторогом РФ и ФАС пришлось принимать меры, чтобы обеспечить для покупателей выбор цифровых приставок по карману.

"Мы понимаем, что предприниматели - это люди, которые реагируют на спрос. Баланс между совестью предпринимателя и возможностями покупателя всегда находится в дискуссионной плоскости. Но сейчас при поддержке федеральных органов власти, после проведенной сообща работы цена на приставки стабилизировалась", - констатировал глава Тверской области Игорь Руденя.

Прежде чем покупать приставку, стоит уточнить есть ли коллективная антенна для приема цифрового телевидения в доме. Если нет, то кроме приставки нужно будет приобрести и дециметровую антенну. Какую именно, можно уточнить в Едином информационном центре "Российской телевизионной и радиовещательной сети" по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно или на сайте смотрицифру.рф.

Если передатчик цифрового сигнала находится далеко, то придется покупать внешнюю антенну с усилителем, а если нет, то будет достаточно домашней антенны. В последнем случае, купив антенну с усилителем, потребитель не увидит на экране изображения.

Сигнал будет "зашкаливать" и хорошей картинки на экране не будет, предупреждают специалисты. В Тверской области работают волонтеры, которые бесплатно помогают жителям в установке и подключении приставки для цифрового ТВ.

Они разработали пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию оборудования, которая наглядно показывает, как правильно пользоваться пультами от телевизора и приставки, включать и выключать оборудование, переключать каналы, регулировать уровень громкости. Опыт установки техники для приема цифрового сигнала показал, что такая памятка особенно необходима для пожилых граждан.

В регионе действует единый волонтерский штаб, заявки от граждан на оказание помощи в подключении принимаются по единому телефону 8 (4822) 33-33-45.

Услугами тех, кто предлагает за деньги установить приставку, пользоваться не стоит. У РТРС не существует платной услуги по подключению приставки, о появлении таких "предпринимателей" стоит уведомить региональные власти.