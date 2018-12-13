В Тверской области после перехода 3 декабря на цифровое вещание основных общедоступных федеральных телеканалов в магазинах быстро закончились дешевые модели приставок стоимостью в среднем по 800 рублей, в наличии остались только дорогие модели. Региональным властям совместно с минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) пришлось принимать меры, чтобы обеспечить для покупателей выбор цифровых приставок по карману.

ФАС провела анализ изменения цен на ТВ-приставки с июня по декабрь 2018 года. Мониторинг служба ведет по поручению правительства. Пристальное внимание к этой теме связано как раз с переходом с аналогового на цифровое вещание. Чтобы смотреть в хорошем качестве 20 общефедеральных каналов на аналоговом телевизоре, необходимо купить приставку.

В Тверской области уже перешли на "цифру", и анализ цен показал, что в сетевых магазинах стоимость приставок с июня по декабрь 2018 года на отдельные модели ТВ-приставок выросла. В низком ценовом сегменте подорожание составляет от 30 до 100 процентов. В сегменте свыше 1000 рублей - от 5 до 83,9 процента. На отдельные ТВ-приставки наблюдается снижение цен.

ФАС усмотрело в действиях сетевых магазинов признаки нарушения закона о защите конкуренции - необоснованное завышение розничных цен на ТВ-приставки. Признаки установления монопольно высокой цены были выявлены в действиях ООО "ДНС РИТЕЙЛ", ООО "МВМ", ООО "ЭЛЬДОРАДО", НАО "ЮЛМАРТ", отмечается в сообщении ведомства. ФАС напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на социально ориентированных рынках, особенно на фоне перехода на цифровое вещание.

Сейчас цены на приставки стабилизировались, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Но власти региона продолжают следить за ситуацией. Скачок цен он объяснил "активностью коммерческих структур, которые начали предлагать более дорогое оборудование".

Минпромторг организовал доставку достаточного количества приставок. Их можно заказать в любом отделении "Почты России" не только Тверской области.

Цифровые приставки доступны также в отделениях почтовой связи в Воронежской и Нижегородской областях, в Республике Коми и Удмуртии.

Это в основном оборудование российской сборки в ценовом сегменте от 650 до 750 рублей, отметил губернатор Тверской области. Комнатные антенны, комплекты для приема бесплатного цифрового телевидения, цифровые приставки стоимостью от 580 рублей также доступны для заказа в каталоге "Почтамаркет". С каталогом можно ознакомиться в почтовом отделении в 81 регионе страны.

Хотя эти регионы еще не перешли на цифровое вещание, но уже сейчас можно установить такую приставку и смотреть общедоступные общефедеральные каналы первого мультиплекса ("Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" и три радиостанции: "Вести ФМ", "Радио Маяк", "Радио России") в хорошем качестве и со стереозвуком. К концу декабря на всей территории России начнет вещать 20 каналов в цифровом формате. Вот еще десять каналов второго мультиплекса: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

Для приема цифрового телесигнала необходимо установить дециметровую антенну. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Тверская область - пилотный регион перехода на цифровое вещание. Остальные регионы начнут переход в 2019 году. На 11 февраля намечен переход семи регионов: Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей и Чеченской Республики. Дальше процесс пойдет по нарастающей. 15 апреля перестанут транслировать аналоговый сигнал еще в 20 регионах, в том числе в Москве и Московской области. На 3 июня придется основная часть перехода на цифровое вещание в остальных 57 регионах, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Летом 2019 года на всей территории России 20 общефедеральных каналов будут вещать в цифровом формате.

Учитывая это, минпромторг и Федеральная антимонопольная служба создадут рабочую группу для мониторинга цен на приставки и антенны для приема цифрового ТВ. 11 декабря в минпромторге состоялось установочное совещание, на котором обсуждали, как обеспечить организации торговли необходимым оборудованием при переходе на цифровой формат эфирного телевещания. Как отметил замглавы минпромторга Виктор Евтухов, договорились принять конкретные меры, которые позволят не допустить возникновения локального дефицита, ажиотажного спроса и спекулятивного роста цен. По его словам, торговля в данном случае не планирует наживаться и декларирует минимально возможные наценки на продукцию нижнего ценового сегмента.

Но и сами покупатели должны внимательно смотреть, что они приобретают. Прежде чем покупать приставку, стоит уточнить, есть ли коллективная антенна для приема цифрового телевидения в доме. Если нет, то кроме приставки нужно будет приобрести и дециметровую антенну. Какую именно, можно уточнить в Едином информационном центре "Российской телевизионной и радиовещательной сети" по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно или на сайте смотрицифру.рф.

Если передатчик цифрового сигнала находится далеко, то придется покупать внешнюю антенну с усилителем, а если нет, то будет достаточно домашней антенны. В случае сильного сигнала, купив антенну с усилителем, потребитель не увидит на экране качественного изображения: сигнал начнет "зашкаливать", предупреждают специалисты.

В Тверской области работают волонтеры, которые бесплатно помогают жителям устанавливать и подключать приставки для цифрового ТВ.

Они разработали пошаговую инструкцию по использованию оборудования, которая наглядно показывает, как правильно пользоваться пультами от телевизора и приставки, включать и выключать оборудование, переключать каналы, регулировать уровень громкости. Опыт установки техники для приема цифрового сигнала показал, что такая памятка особенно необходима для пожилых граждан.

В регионе действует единый волонтерский штаб, заявки от граждан на оказание помощи в подключении принимаются по единому телефону 8 (4822) 33-33-45.

Услугами тех, кто предлагает за деньги установить приставку, выдавая себя за какие-либо официальные структуры, пользоваться не стоит. У РТРС не существует платной услуги по подключению приставки, о появлении таких "предпринимателей" стоит уведомить региональные власти.