Владимир Путин провел открытый урок для школьников всей страны

Владимир Путин провел в Ярославле всероссийский открытый урок "Направление прорыва", который прошел в рамках форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". Разговор президента со школьниками транслировался по всей стране. Владимир Путин рассказал ученикам и преподавателям более 20 тысяч российских школ о том, кто может стать президентом, какими должны быть бизнесмены будущего и какие угрозы и возможности дает новый век цифровой экономики.

Начиная урок, Владимир Путин призвал молодых людей не ждать руководящих указаний от государства. "У нас очень патерналистское государство всегда было, отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции. Но с другой стороны - каждый человек индивидуально должен понимать, что 90 процентов его успеха будет зависеть от него лично", - сказал президент.

Он подчеркнул, что на тех направлениях, где есть государственная поддержка, ею нужно пользоваться. "Сеть такой поддержки будет более широкой в последующие годы, более основательной", - пообещал Путин. По словам президента, Россия сможет сохранить лидерство в ведущих отраслях в том случае, "если грамотно применить мозги". "Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означает, что мы сохраним лидерство в таких отраслях, скажем, как космос, ядерная энергетика, материаловедение и многое другое, и не просто впрыгнем в последний вагон уходящего поезда, связанного с этой технологической революцией, а мы будем одними из лидеров там, где мы были всегда такими, и приобретем новые компетенции, чтобы стать лидерами в других областях", - сказал президент. Но он подчеркнул, что это произойдет только в том случае, "если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя грамотно будут сориентированы на то, чем заниматься".

Президент рассказал о своем опыте, как талантливый учитель помог ему полюбить математику, с которой, как считал он до 8 класса, у него "как-то не очень". "И вдруг пришел к нам преподаватель не школьный, а университетский, и предложил открыть кружок математики, причем начали заниматься высшей математикой", - рассказал президент во время общения со школьниками. Математические факультативы ему понравились, и у него стало получаться. В итоге математика стала для него настоящим открытием, благодаря этому учителю. "Это, во-первых, повысило мою самооценку и позволило мне потом, даже в других отраслях знаний, развиваться, идти вперед, добиваться успехов", - признался Путин.

Во время открытого урока глава государства напомнил, что скорость изменений в мире нарастает. "Мир переживает сложные тектонические трансформации. Зарождается новый технологический уклад. Это изменение во всем. И не только в самих технологиях", - пояснил президент.

Каждый человек должен понимать, что 90 процентов его успеха будет зависеть от него лично

Владимир Путин указал на то, что все больше и больше людей сегодня работают удаленно в интернете и трудовые права этих людей нужно защищать. "Все больше и больше людей начинает работать неполную рабочую неделю и в удаленном доступе, просто в интернете работают. Нужно же обеспечить их права. Это до сих пор практически никак не отрегулировано в трудовом законодательстве", - пояснил президент.

Еще один вызов - высвобождение большого количества работников с внедрением цифровых технологий. "А куда их деть? И это могут быть не сотни тысяч - это могут быть миллионы людей, которые прекращают работу на традиционных рабочих местах. Значит, нужно заранее подумать, как обеспечить их права, заранее подумать, куда государство направит этих людей, где они будут работать. Значит, нужно заранее подумать об их переподготовке, переобучении", - пояснил Путин.

Ведущая всероссийского урока Яна Чурикова спросила у президента, какую бы он сейчас выбрал профессию, если бы у него была возможность вернуться на машине времени назад. Но Путин заявил, что доволен своим выбором и не стал бы ничего менять.

"Я долго выбирал свою профессию. Как вы знаете, я учился на юридическом факультете тогда Ленинградского, сейчас - Санкт-Петербургского государственного университета. Я доволен своим выбором", - признался Владимир Путин. Глава государства также рассказал, что сейчас его захватывает генетика и искусственный интеллект.

Во время урока транслировался видеоролик с монологами молодых людей, где некоторые из них говорили, что мечтают стать президентом. Когда у Владимира Путина спросили, какая профессия должна быть у президента, он заявил, что любая. Главное - посвятить этому жизнь. "Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой. Вот эти профессиональные знания и навыки - они нужны и полезны. Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть главой государства или правительства", - пояснил глава государства. Он указал на то, что во главе крупных стран и правительств находятся люди, которые получили, например, физическое образование.

"Но главное не это - вообще, главное в другом. В том, что человек, когда выбирает такой вид деятельности, он должен для себя решить основную задачу - готов ли он свою жизнь или, во всяком случае, значительную часть своей жизни полностью посвятить тому делу, которое он избрал. Полностью", - подчеркнул президент. При этом он заметил, что каждый может ставить перед собой самые амбициозные цели. "Хотя должен вам сказать, что это не всегда абсолютный критерий успеха личного. Но Эйнштейн не был никаким президентом, главой государства не был. Если вы пальцем ткнете в карту мира сегодня, в какое-нибудь государство, и спросите, кто там глава правительства или президент, вряд ли вы знаете. А Эйнштейна знают все, весь мир знает", - сказал Владимир Путин.

Во время урока на связь с Ярославлем выходили школьники со всей России, которые рассказывали о своих проектах. Когда президенту молодые ребята представили бизнес-стартап, Путин призвал их заменить штамп о бизнесе как "о жульничестве" другим отношением к предпринимательству.

"Люди 10-20 лет назад считали, что бизнес - это жульничество, которое основано на обмане других людей с целью получения неправедной, незаконной прибыли для обогащения единиц за счет миллионов. Вот что было в представлении советского народа и в первые годы существования РФ у большинства граждан", - напомнил президент. "Конечно, очень важно, чтобы этот штамп, вредный, безусловно, для сегодняшнего дня и для будущего страны, не просто трансформировался, а был заменен совершенно другими понятиями и другим смыслом предпринимательской деятельности", - призвал Путин. Он также посоветовал молодежи идти в бизнес не для того, чтобы "заколачивать бабки", а чтобы оставить после себя значимый результат.

Президент выразил уверенность, что "Россия в будущем должна быть представлена такими яркими людьми", как участники этого мероприятия - с их достижениями и успехами в той сфере, которую они выберут.