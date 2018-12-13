В Благовещенске после перевязки скотчем уволили главврача больницы

В городской больнице Благовещенска, где накануне 63-летней пациентке после операции сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря, уволили главврача.

- Уже назначен исполняющий обязанности главврача медицинского учреждения. Сейчас главное - стабилизировать ситуацию, навести порядок в организации работы, - пояснили РИА Новости в Минздраве Амурской области.

Как ранее пояснили в ведомстве, решение воспользоваться обычным скотчем было принято из-за того, что "у врачей закончились пластыри".

Однако сложная ситуация с нехваткой материалов возникла именно в хирургическом отделении, в других подразделениях больницы они имелись. Почему пластыри вовремя не распределили, сейчас выясняется.