Школьникам Перми разрешили красить волосы и делать пирсинг

Недопустимо запрещать школьникам окрашивать волосы в яркие и неестественные цвета. Так говорится в одном из пунктов новых методических рекомендаций департамента образования Перми. В них также отмечается, что некоторые формулировки в требованиях к внешнему виду учащихся могут носить только рекомендательный характер. Так, например, школы теперь могут лишь рекомендовать детям придерживаться делового стиля, делать неяркий макияж и носить безопасные украшения. Также нельзя будет запрещать учащимся отращивать длинные волосы, окрашивать их или делать пирсинг.

Разработке этого документа предшествовал скандал в одной из гимназий, а также последующая проверка прокуратуры нормативов образовательного учреждения, посвященных внешнему виду школьников.

О девочке с розовыми волосами, которую отстранили от занятий за внешний вид, многие узнали в сентябре этого года. Ученицу 10-го класса Зинаиду вызвал директор и сообщил, что положение гимназии N 4 запрещает ученикам появляться на занятиях с окрашенными волосами. Родители Зины обратились в прокуратуру. Последующая проверка выявила несоответствия между положениями образовательного учреждения о внешнем виде учеников и федеральным законодательством об образовании. В отношении гимназии и ее директора были возбуждены дела об административном правонарушении.