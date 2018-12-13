Сегодня принять работу планирует Антон Шаклунов, руководитель регионального минздрава. Вчера, по крайней мере в его графике на 13 декабря, значилось посещение Краснобаковской ЦРБ.
Сейчас деньги на ее дальнейший ремонт предлагают сами пациенты, увидев, в какой красоте они лечатся: окна, потолок, пол - все новое. На стенах - картины, словно не в лечебнице, а на курорте находишься.
Как рассказала "РГ-Неделя" в номере от 18 января 2018 года, инициатором проекта "Делай добро" стал 76-летний Василий Найденко. К тому времени на благотворительные средства было отремонтировано 15 из 53 больничных палат. Сейчас обновлены еще пять и два процедурных кабинета.
Василий Найденко несколько лет назад сам лечился в ЦРБ и обратил внимание, что во многих палатах давно не было ремонта. Стены и пол обшарпаны, обои и линолеум отклеились...
И с разрешения главврача взялся за дело. Вместе с женой они выделили 41 250 рублей на ремонт палаты (21 тысячу) и оснащение массажного кабинета. Пока его рекорд по вложениям никто не побил, но люди живо откликаются, узнав об инициативе.
Год назад, приехав в больницу, корреспонденты "РГ" пообщались с благотворителями. Это вовсе не богатые люди. Наоборот, чем беднее, тем больше помогают, считает Василий Найденко. Татьяна Хрупова, например, пожертвовала пять тысяч рублей - почти половину своей пенсии. Еще один пациент - Алексей Панфилов - лежал в больнице, когда Василий Найденко рассказал ему о своем проекте.
- После моих слов сказал: "Поехали со мной", - вспоминает Найденко. - Приехали мы к нему домой, он вытащил из укромного места трехлитровую стеклянную банку и отсчитал 21 тысячу рублей - именно столько нужно было на ремонт "двухместки" без затрат на оборудование.
Он откладывал деньги на свои похороны, но сказал, что оставшихся хватит, и переложил их в двухлитровую банку - казна "похудела". Глядя на Найденко, меценатом стал и глава краснобаковской администрации Николай Смирнов.
- А к вам обращаются из других районов, чтобы перенять опыт? - спросила я у него.
- Делиться опытом можно, но есть ли у них такой Василий Петрович? Не думаю! - ответил Смирнов.
По словам Василия Найденко, он каждую фамилию вписывает "в историю краснобаковского здравоохранения". У него каждая копейка на учете.
- Я никогда не был богатым и не стану нищим, - говорит он, называя себя "бухгалтером, прорабом и снабженцем в одном лице". - В нашей больнице ремонта не было почти 50 лет, а теперь еще столько же не потребуется.
В планах у пенсионера ремонт коридора терапии и палат других отделений. Кроме того, он мечтает о благоустройстве прибольничной территории.
- Вся она в ямах, как после бомбежки, - констатирует Найденко. - В дождь лужи такие, что пройти негде.
Правда, ямы, по словам пенсионера, как-то сыграли на руку: местная фельдшер рассказала, что, когда они в карете скорой помощи везли пациента с вывихом плеча и колесом попали в выбоину, то их так тряхануло, что сустав сам вправился.
Людмила Быстрова, главный врач Краснобаковской ЦРБ:
- По сути, проект "Делай добро" - это краудфандинг (народное финансирование). Больница строилась в конце 1970-х годов хозспособом, так что в ремонте она нуждается. Поэтому идею Василия Найденко я восприняла положительно. В Краснобаковском районе его знают давно, в основном по активной общественной деятельности. Поэтому я не удивилась, когда он обратился с просьбой организовать ремонт больничных палат.