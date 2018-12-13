Новый год центральная районная больница (ЦРБ) поселка Красные Баки Нижегородской области встретит с полностью отремонтированным терапевтическим отделением. Сделано все не на бюджетные средства, а на деньги краснобаковцев.

Василий Найденко: В нашей больнице ремонта не было почти 50 лет, а теперь еще столько же не потребуется. Фото: Николай Нестеренко/РГ

Сегодня принять работу планирует Антон Шаклунов, руководитель регионального минздрава. Вчера, по крайней мере в его графике на 13 декабря, значилось посещение Краснобаковской ЦРБ.

Сейчас деньги на ее дальнейший ремонт предлагают сами пациенты, увидев, в какой красоте они лечатся: окна, потолок, пол - все новое. На стенах - картины, словно не в лечебнице, а на курорте находишься.

Как рассказала "РГ-Неделя" в номере от 18 января 2018 года, инициатором проекта "Делай добро" стал 76-летний Василий Найденко. К тому времени на благотворительные средства было отремонтировано 15 из 53 больничных палат. Сейчас обновлены еще пять и два процедурных кабинета.

Василий Найденко несколько лет назад сам лечился в ЦРБ и обратил внимание, что во многих палатах давно не было ремонта. Стены и пол обшарпаны, обои и линолеум отклеились...

И с разрешения главврача взялся за дело. Вместе с женой они выделили 41 250 рублей на ремонт палаты (21 тысячу) и оснащение массажного кабинета. Пока его рекорд по вложениям никто не побил, но люди живо откликаются, узнав об инициативе.

Год назад, приехав в больницу, корреспонденты "РГ" пообщались с благотворителями. Это вовсе не богатые люди. Наоборот, чем беднее, тем больше помогают, считает Василий Найденко. Татьяна Хрупова, например, пожертвовала пять тысяч рублей - почти половину своей пенсии. Еще один пациент - Алексей Панфилов - лежал в больнице, когда Василий Найденко рассказал ему о своем проекте.

- После моих слов сказал: "Поехали со мной", - вспоминает Найденко. - Приехали мы к нему домой, он вытащил из укромного места трехлитровую стеклянную банку и отсчитал 21 тысячу рублей - именно столько нужно было на ремонт "двухместки" без затрат на оборудование.

Он откладывал деньги на свои похороны, но сказал, что оставшихся хватит, и переложил их в двухлитровую банку - казна "похудела". Глядя на Найденко, меценатом стал и глава краснобаковской администрации Николай Смирнов.

- А к вам обращаются из других районов, чтобы перенять опыт? - спросила я у него.

- Делиться опытом можно, но есть ли у них такой Василий Петрович? Не думаю! - ответил Смирнов.

По словам Василия Найденко, он каждую фамилию вписывает "в историю краснобаковского здравоохранения". У него каждая копейка на учете.

- Я никогда не был богатым и не стану нищим, - говорит он, называя себя "бухгалтером, прорабом и снабженцем в одном лице". - В нашей больнице ремонта не было почти 50 лет, а теперь еще столько же не потребуется.

В планах у пенсионера ремонт коридора терапии и палат других отделений. Кроме того, он мечтает о благоустройстве прибольничной территории.

- Вся она в ямах, как после бомбежки, - констатирует Найденко. - В дождь лужи такие, что пройти негде.

Правда, ямы, по словам пенсионера, как-то сыграли на руку: местная фельдшер рассказала, что, когда они в карете скорой помощи везли пациента с вывихом плеча и колесом попали в выбоину, то их так тряхануло, что сустав сам вправился.

Комментарий

Людмила Быстрова, главный врач Краснобаковской ЦРБ:

- По сути, проект "Делай добро" - это краудфандинг (народное финансирование). Больница строилась в конце 1970-х годов хозспособом, так что в ремонте она нуждается. Поэтому идею Василия Найденко я восприняла положительно. В Краснобаковском районе его знают давно, в основном по активной общественной деятельности. Поэтому я не удивилась, когда он обратился с просьбой организовать ремонт больничных палат.