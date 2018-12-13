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13.12.2018 21:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Имел талант убеждения

В Пензе организатору финансовой пирамиды дали 6,5 года колонии
Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
Шесть с половиной лет колонии общего режима - такое наказание суд в Пензе назначил создателю крупной финансовой пирамиды, от действий которого пострадали жители десятка российских городов. Пострадавших собралось так много, что заседания по делу приходилось проводить не в зале суда, а в местном доме культуры.

За два года, пока длилось разбирательство, были допрошены около 500 человек из Москвы и Подмосковья, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Пензы, в которых с 2004 года работали филиалы потребительского общества "Возрождение". Ущерб от его деятельности составил более 52 миллионов рублей. Около 50 человек не дожили до решения суда, еще столько же не смогли явиться на суд по состоянию здоровья.

Фото: Управление ГИБДД по Пензенской области
Под Пензой при столкновении трех грузовиков и автобуса погиб человек

Организацией, которая занималась сбором денег с населения под привлекательные проценты и не вела никакой хозяйственной или финансовой деятельности, руководил 59-летний Геннадий Смольняков. У него даже не оказалось финансового образования, только десять классов школы и талант убеждения.

- На работу он принимал проверенных людей из числа родственников или знакомых. Смольняков лично обучал руководителей филиалов и представительств, как вести бухгалтерию, подробно инструктировал, как разговаривать с клиентами. Во всех отделениях велся теневой учет поступающих средств - суммы заносили в особую тетрадь, а деньги лично передавали Смольнякову. На открытые расчетные счета они не поступали, - пояснил пресс-секретарь Первомайского суда Пензы Александр Ерофеев.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пенза
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