Подарок Шарля де Голля передали Музею Новосибирска

В музее Новосибирска появился новый экспонат - золотая зажигалка бывшего президента Франции Шарля де Голля. В торжественной обстановке музею ее передал Валерий Киселев - бывший начальник эскорта Новосибирского ГАИ, сопровождавшего автомобиль высокого гостя.

23 июня 1966 года Новосибирск встречал генерала де Голля. Специально для этого создали мотоциклетный эскорт - 30 автоинспекторов много дней обучались виртуозной езде на мотоциклах.

- Никогда прежде мы таких гостей не сопровождали. Я был лейтенантом, старшим госавтоинспектором Первомайской ГАИ. Не знаю почему, но руководить эскортом выбрали именно меня, - вспоминает Валерий Павлович Киселев. - Сопровождение ехало на мотоциклах "Урал" с очень высокой по тем временам скоростью - до 100 километров в час. Встречу мы провели нормально - не было никаких нештатных ситуаций.

Правда, никто не ожидал, что к визиту легендарного генерала новосибирцы проявят такой интерес. Историки называют его самым запоминающимся среди прочих. Встречать кортеж руководителя Франции вышли 150 тысяч новосибирцев. Они плотными рядами стояли на улицах. В Академгородке некоторые даже залезли на крыши домов. По словам Киселева, в нескольких местах был настолько сужен проезд, что приходилось снижать скорость до 20-40 километров в час.

- К визиту готовились заранее - город приводили в порядок, спешно наводили лоск и достраивали новые дома на Бердском шоссе, по которому кортеж ехал в Академгородок, - рассказал пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов.

Сопровождение автомобиля Шарля де Голля ехало на мотоциклах "Урал" с очень высокой по тем временам скоростью - до 100 километров в час. Фото: Архив Музея Новосибирска

Через месяц после знаменательного события Валерия Киселева вызвали в КГБ и вручили шкатулку от президента Франции. В ней лежала золотая зажигалка - личный подарок генерала за хорошую службу. Говорят, де Голль был восхищен мастерством новосибирских гаишников. А еще было передано приглашение приехать на встречу во Францию, которым 27-летний Валерий Киселев так и не воспользовался. Шутит, что не смог бы отужинать с президентом Франции, так как не знал, какой вилкой воспользоваться. Зато еще не раз сопровождал на своем мотоцикле высоких гостей, которые приезжали в Новосибирск с визитом.