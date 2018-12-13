Подарок Шарля де Голля передали Музею Новосибирска

Новости

Россия готова и дальше продолжать строительство Союзного государства 23:03
Мединский объяснил секвестр бюджетных мест на театральных отделениях вузов 22:56
Непогода помешала отправке 50 рейсов в аэропортах Москвы 22:10
Косачев: Встречи мировых лидеров должны проходить на равных 22:09
В Швеции под эгидой ООН договорились о перемирии в йеменской Ходейде 22:04
Косово стоит на пороге создания собственной армии 21:44
Слуцкий: Марию Бутину сломала американская "политическая инквизиция" 21:37
Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода 21:04
Беглую директора турфирмы депортировали из Индонезии в Россию 20:57
ФСБ пришла с обысками в Петербургский университет гражданской авиации 20:55
Под Курском четыре человека погибли в лобовом ДТП 20:49
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году 20:39
Посол Израиля на Украине возмущен объявлением "года Бандеры" во Львове 20:35
Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров 20:24
Кириенко: Проверка по делу "Нового Величия" началась после поручения Путина 20:15
В Волгограде водитель сбил на переходе троих подростков и скрылся 20:03
Видео: В Крыму в декабре выпал град 19:57
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Вильярреалом" 19:54
Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel 19:50
Экс-замдиректора ЦРУ награжден за "создание поместной церкви" на Украине 19:44
Сотрудники ГИБДД станут регистрировать автомобили в МФЦ 19:44
Сальников: Победа Пригоды даст импульс всей команде 19:35
Снегопад в Москве потеряет интенсивность к ночи 19:26
Как разводятся в разных странах мира 19:25
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом под Псковом 19:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 21:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Зажигалка от президента

Подарок Шарля де Голля передали Музею Новосибирска
Текст: Наталья Решетникова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7745 (282)
В музее Новосибирска появился новый экспонат - золотая зажигалка бывшего президента Франции Шарля де Голля. В торжественной обстановке музею ее передал Валерий Киселев - бывший начальник эскорта Новосибирского ГАИ, сопровождавшего автомобиль высокого гостя.
Зажигалку от президента Франции отныне можно увидеть в музее Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко Зажигалку от президента Франции отныне можно увидеть в музее Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко
Зажигалку от президента Франции отныне можно увидеть в музее Новосибирска. Фото: Татьяна Кравченко

23 июня 1966 года Новосибирск встречал генерала де Голля. Специально для этого создали мотоциклетный эскорт - 30 автоинспекторов много дней обучались виртуозной езде на мотоциклах.

- Никогда прежде мы таких гостей не сопровождали. Я был лейтенантом, старшим госавтоинспектором Первомайской ГАИ. Не знаю почему, но руководить эскортом выбрали именно меня, - вспоминает Валерий Павлович Киселев. - Сопровождение ехало на мотоциклах "Урал" с очень высокой по тем временам скоростью - до 100 километров в час. Встречу мы провели нормально - не было никаких нештатных ситуаций.
В Новосибирске показали премьеру фильма "Хрусталь"

Правда, никто не ожидал, что к визиту легендарного генерала новосибирцы проявят такой интерес. Историки называют его самым запоминающимся среди прочих. Встречать кортеж руководителя Франции вышли 150 тысяч новосибирцев. Они плотными рядами стояли на улицах. В Академгородке некоторые даже залезли на крыши домов. По словам Киселева, в нескольких местах был настолько сужен проезд, что приходилось снижать скорость до 20-40 километров в час.

- К визиту готовились заранее - город приводили в порядок, спешно наводили лоск и достраивали новые дома на Бердском шоссе, по которому кортеж ехал в Академгородок, - рассказал пресс-секретарь Музея Новосибирска Юрий Лобанов.

Сопровождение автомобиля Шарля де Голля ехало на мотоциклах "Урал" с очень высокой по тем временам скоростью - до 100 километров в час. Фото: Архив Музея Новосибирска

Через месяц после знаменательного события Валерия Киселева вызвали в КГБ и вручили шкатулку от президента Франции. В ней лежала золотая зажигалка - личный подарок генерала за хорошую службу. Говорят, де Голль был восхищен мастерством новосибирских гаишников. А еще было передано приглашение приехать на встречу во Францию, которым 27-летний Валерий Киселев так и не воспользовался. Шутит, что не смог бы отужинать с президентом Франции, так как не знал, какой вилкой воспользоваться. Зато еще не раз сопровождал на своем мотоцикле высоких гостей, которые приезжали в Новосибирск с визитом.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Встречи мировых лидеров должны проходить на равных
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
Слуцкий: Марию Бутину сломала американская "политическая инквизиция"
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря